倫理直播灑狗血 「老網友」被收割 錢包被掏空

短影音平台各種加粗的、花花綠綠的標題，狗血故事通常離不開幾個元素：離婚、外遇、婆媳關係、罹癌等，持續喚起中老年人的同理心。（視頻截圖）

繼「假靳東」之後，最近在各大短影音平台上，中國 近日又興起了一種針對大媽大爺的新套路－倫理直播。許多老年人沉溺其中，不僅貢獻了長時間觀看，還在主播的誘導下，掏空了自己的錢包。

據鈦媒體和字母 榜，今年4月，65歲的張紅（化名）晚上打開某影音平台，突然看到一串加粗標題：「丈夫出軌小三，離家多年未歸」，她馬上就被吸引住了，因為她曾經歷過老公精神出軌，但凡帶有「出軌」的標題就讓她挪不開眼。

張紅點開後，一個男主播先是表情誇張地描述負心漢與中年苦命女的故事，後又與負心漢連線，苦口婆心勸解負心漢「回頭是岸」。除了連線，男主播還會現場調解，每次都能順利讓情侶復合。

時間長了，張紅越來越信任這位男主播，加入粉絲團，每天花錢給他送「燈牌」（虛擬禮物）。

男主播會在一周固定時間直播2-3次，有時還會在調解過程中穿插「直播帶貨」，一開始是比較便宜的家用產品如牙膏、寢具等生活用品，之後又賣起價格動輒上千元人民幣保健品，並誘導消費。張紅彷彿「中邪」般的連買了幾次保健品，累計花了幾千元。即使家人百般勸阻，她也不相信主播是在演戲，「這麼真誠的人，怎麼會騙我的錢呢？」

張紅所信任的就是近年興起的「倫理主播」，「倫理主播的共同點是，都能快速將一個複雜的倫理案件，在兩三個小時內給擺平，這些包裹著濃濃雞湯味的影片，在年輕人看來就是一場表演拙劣的鬧劇：女人光是乾嚎沒有眼淚、男人被打還喊著「男女授受不親」、當事人態度反轉太快，主播卻趁機吸粉，簡直是把「騙局」兩個字打在了電腦螢幕上。

但這些中老年人卻偏偏對這些灑狗血影片產生「共情」，對無情的當事人有多恨，對主持正義的主播就有多擁護，在這些情感主播的評論區裡，「支持正能量」、「主持人分析得真好，太厲害了」的誇讚聲音比比皆是。

製造衝突糾紛，充當調解員的目的，還是為了「吸粉養號」，粉絲達到一定數量後便帶貨，所銷售的商品多為假冒偽劣產品。此前還有主播「權哥說情感」在直播間賣昂貴珠寶，聲稱用來做慈善資助貧困山區孩子，不少老年人心一軟，當場下單幾萬元人民幣的翡翠，最後收到貨才發現翡翠是塑膠製成。

一位資訊流從業人士表示，影音平台內容基於演算法，剛接觸網路的老年人關注了某個情感主播，平台就會鋪天蓋地推薦類似的內容，老年人逐漸失去了解不同聲音的接觸機會，自然會對自己已關注的東西深信不疑。