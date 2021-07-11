緬詐騙犯爭相返國 滇防疫祭「限額自首」網：奇觀

在緬甸北部從事電信詐騙的嫌犯，每天在邊境口岸排起長龍要回國自首。網路影片顯示，雲南某邊境口岸被迫立起「限量接受報名回國，每天限額150人」的公告牌。（取材自微博）

雲南瑞麗近日爆發第4波疫情，網路影片顯示，由於要返國的詐騙 犯太多，疫情防控無法負荷，雲南某邊境口岸立起「限量接受報名回國，每天限額150人」的公告牌，被網友笑稱為一大奇觀；也有微博網友引述消息時，直言「笑死我了」。

緬甸 北部近年已成為中國 電信詐騙、網路賭博集團的主要棲身地，官方稱至少有10多萬中國人在當地從事犯罪活動。

雲南共青團昨天透過澎湃新聞政務號發文指出，緬甸確診病例暴增，加上中國多地密集發布勸返公告，要求名單內滯留在緬北的涉嫌非法出入境、電信詐騙和網路賭博犯罪行為人員「限期返回」，否則將認定為失聯人員並「撤銷戶籍」。

據發布，姐告、猴橋、南傘、猛阿、打洛……這些緬北地區與中國雲南邊境相鄰的口岸，每天都因此排起長龍，擠滿等待回國的人。

發布稱，滯留在緬甸的電信詐騙人員大量自首，也影響到瑞麗的疾控系統。一名工作人員表示，疫情之後，他們都是24小時運作，「就單單現在從緬甸回來自首的人員，每天就有將近100多人，我們要給他們做核酸檢測，假如查出來感染新冠病毒的，馬上就要流調、要隔離。」

雲南共青團並上傳一段影片顯示，在中緬邊境的一個口岸，成千上百中國人等待通關回國。

微博大V「提刀探花在緬北」也發表一段手機影片稱，這些詐騙犯回國投案自首還要排隊，每天限額150名，這是因為疫情防控壓力，沒有那麼多負壓車可以載這些人去隔離。

「每天限量接受電信詐騙犯從緬甸回國自首」的圖文在網路引發熱傳，並被網友笑稱為今年一大奇觀。