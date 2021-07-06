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理想車被爆有水銀 李想開罵「腦子裡裝滿水銀」秒刪

中國新聞組／北京6日電
理想汽車官方回應稱，高度重視並已第一時間展開全面調查。 ﹙取材自IT之家﹚
理想汽車官方回應稱，高度重視並已第一時間展開全面調查。 ﹙取材自IT之家﹚

理想汽車被爆座椅上有疑似水銀物質，官方稱理想ONE在產品設計、原材料選擇、生產製造、運輸以及交付環節均未使用到汞（俗稱水銀）；反映問題的車主表示，已將車輛送去檢測，自己肯定不會抹黑、造謠理想汽車。

來源：YouTube

極目新聞報導，有微博博主4日發文稱，一理想汽車車主發現座椅有疑似水銀物質，並配發了相關視頻。視頻中，有人在汽車的座椅、車架內發現了銀色可流動的珠狀物。

對此，理想汽車官方微博5日回應稱，理想ONE在產品設計、原材料選擇、生產製造、運輸以及交付環節均未使用到汞（俗稱水銀），並且符合《汽車禁用物質要求》（GB/T 30512-2014）及歐盟ELV等有害物質相關要求，請各位用戶放心使用。

5日下午1時許，理想創始人李想還發微博稱，「造謠我們用水銀的人和媒體，祝願你們血液裡流動著水銀，腦子裡裝滿了水銀！」但之後，這一條微博被刪除。

據報導，錄製該視頻的車主首先是在理想汽車App上發布的。該車主5日表示，他是4月12日在西安購買的理想汽車。上個月，他就曾在座椅縫裡面發現了疑似水銀的物質，但沒當回事，就給弄出去了。但7月4日，他又看見這種疑似水銀的物質，於是將車開到理想汽車交付中心拆解查看，結果「超乎自己的想像」，座椅下面的疑似水銀物質確實有點多。

對於有網友質疑座椅上的物質是溫度計破碎造成，該車主稱，車上沒有任何玻璃破碎的物質，而且車輛拆解的全過程都有理想汽車工作人員陪同記錄，自己不會造假。

對於理想創始人李想在微博上所發表的言論，該車主表示：「現在結果還沒出來，他先罵上了，這種企業早晚做不大。」

針對有用戶反映車輛座椅發現疑似「水銀」的物質，南方都市報報導，5日下午4時許，理想汽車官方微博再發文回應稱，理想ONE在產品設計、原材料選擇、生產製造、運輸以及交付環節，不會也沒有必要使用汞。理想汽車表示，疑似「水銀」的物質是外部原因進入車內，將配合警方以及車主調查取證。

理想汽車被爆座椅上有疑似水銀物質。（取材自極目新聞）
理想汽車被爆座椅上有疑似水銀物質。（取材自極目新聞）

汽車 微博 檢測

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