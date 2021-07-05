房客孩子高考高分 廣東房東免4年房租 貼4層樓賀聯

廣東高考放榜後，中山市坦洲鎮一座自建樓外牆掛著條幅，上面寫著「恭喜本樓租戶之子高考取得608分的優異成績，為表示祝賀房東決定為該住戶免房租4年。」（取材自南方都市報）

「恭喜住戶左先生之子廣東高考 取得608分的優異成績，為表示祝賀，房東 決定為其免租4年，以資鼓勵。」廣東省中山市坦洲鎮一樓宇門前張貼的這一告示引起不少網友關注。房東表示，租客左先生在此已住了10年，夫妻倆打工供孩子上學。為了祝賀租客兒子高考取得好成績，他決定為其免去未來4年每月220人民幣的租金 ，共計1萬560元(約1634美元)。

南方都市報報導，近日，廣東高考放榜後，中山市坦洲鎮一座自建樓外牆掛著條幅，上面寫著：「恭喜本樓租戶之子高考取得608分的優異成績，為表示祝賀房東決定為該住戶免房租4年。」在這座樓的大門上也赫然貼有一張紅底黃字的恭賀告示。

這座樓的大門上也貼有一張紅底黃字的恭賀告示寫著，房東將為高考取得608分租戶免房租4年。（取材自南方都市報）

這是房東張先生特地為租戶左先生張羅的「驚喜」。張先生表示，自己早年在坦洲鎮建了這座樓房用以出租，左先生十年前在這裡租下了一個單間，一直住到現在，每月租金人民幣220元，從未漲過房租。

雖然兩人只有租賃關係，十年來左先生為家人的艱辛付出被房東張先生看在眼裡。張先生表示，左先生在中山的一家五金廠工作，早出晚歸，一米八(約5呎11吋)的個子累得有些消瘦。生活上的左先生也十分節儉，有時月底水電費僅用十幾塊錢。他的妻子在兒子讀書的城市上班，一邊工作，一邊照顧孩子的生活起居。張先生談到，他從來沒見過左先生的兒子，但兩人見面交談時，左先生會不時提起那個「成績還不錯」兒子。

高考放榜後，張先生收到左先生發來的喜訊，他的兒子取得了608分的好成績。「他們夫妻倆都是打工人，在孩子讀書方面也給不了過多的支持，孩子能考出這個成績非常不容易，我是打心底裡替他們一家感到高興。」

張先生決定給左先生免去未來4年總共超過萬元的房租。除此之外，張先生還特地請來工人在自建樓外張貼掛幅表示祝賀。這兩張掛幅張貼後被傳至網路，不少網友感嘆張先生為「中國好房東」，對此張先生表示：「這只是一點點心意，微不足道。這一家三口的努力，值得大家學習。」