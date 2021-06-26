河南武術館大火 住宿學員等18死16傷 最小7歲

消防人員25日在現場勘查。(取材自新華網)

河南省商丘市一間武術館25日凌晨起火，造成18死16傷，死傷者據報多為寄宿學生，年齡最小7歲。事發原因尚待調查，但有民眾透露，懷疑是館內電線老化造成火警，由於房門被鎖上，孩子無法及時逃生。

北京 青年報引述政府工作人員透露，出事的震興武館事發時館內共有34名學生，年齡介乎7至16歲，多數居於武術館二樓，而陳林的妻子則住在一樓。有網友稱，事發時陳帶隊到外地比賽。

有港媒引述當地網友表示，武館因電線老化導致失火，事發時所有人均在睡覺，陳林的妻子又把唯一的逃生路線鎖上，學員才會活活燒死，惟官方尚未證實上述說法。

據新浪網報導，武術館附近居民表示，半夜大火傳出小孩們的呼救聲，居民提著水桶救火，不少孩子甚至從2樓跳下試圖逃生；但火勢猛烈一發不可收拾，以致傷亡慘重。

光明網報導，失火的武術館是震興國際搏擊俱樂部，在當地頗為知名，經常配合商丘電視台、商丘市教育電視台、柘城電視台等參演，媒體多次正面報導；武館總教練陳林與附近嵩山少林寺關係良好，館內還有與方丈釋永信合影。

創館的震興武館總教練陳林2015年曾見義勇為英勇救火，2015年5月27日凌晨，震興武館對面兩層樓房屋也發生火警，黃姓鄰居夫婦與六歲兒子陷入火海，陳林驚醒後集合年齡較大20多名學生，拿水盆、水桶救火，還與鄰居八人拉成救生網，一把接住從樓上扔下的孩子，再救出大人。報導總點擊量超過1億人次，是地方知名人物。

美國 之音報導則指出，路透電話採訪了一位受傷學生的父親。這位鄭姓家長說：「我的孩子九歲，但我完全不知道他目前的狀況，我們也不能去看望他。」這位家長還表示，「在振興武館，孩子們白天練習武術，晚上就睡在武館。我也不知道火災是如何發生的。」另一位家長在接受採訪時則較為輕鬆，因為他的兒子屬於生存者。

另有港媒報導，適逢建黨百年前夕，官方火速開展救援及追責，河南省委書記樓陽生和省長王凱緊急趕到事發地，紀檢機關同步介入。縣委書記及縣長據報當天被免職。據新浪網報導，如此重大的火災事故，在中國 主流媒體上沒有大幅報導，也沒登上新浪微博的熱搜榜，網友質疑，因百年黨慶對壓制了重大事故報導，以免造成負面影響。

新華社報導指出，震興國際搏擊俱樂部2017年在市監局登記，經營範圍是武術培訓。柘城縣消防救援大隊大隊長詹合義表示，該機構所在建築為村民自建房，建設時性質並非培訓機構，未辦理審核、驗收或消防備案手續，相關情况還需核實。