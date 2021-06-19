王思聰愛而不得威脅網紅 官媒轟令人脊背發涼
中國前首富王健林獨生子王思聰與網紅孫一寧在網上互罵引發廣泛關注。孫一寧曬出與王思聰的微信聊天紀錄，爆料王思聰「愛而不得」，竟使出言辭威脅、線下騷擾等惡劣手段。官媒發聲批評王思聰「行為令人脊背發涼，逾越正常界限」。
香港01引述中國青年網發表評論文章指，王思聰所做所為令人脊背發涼，其行為早已逾越男女「談情說愛」的正常界限，遊走在法律邊緣「危險地帶」。
文章認為，王思聰與孫一寧之間，既是追求者與被追求者的關係，也是強勢方與弱勢方的關係。王思聰一直顯得「求而不得」，但不論是在金錢資本、社會資源還是大眾影響力上，王思聰都是絕對優勢的一方。而孫一寧雖算是公眾人物，但在王思聰面前仍然難免有所惶恐。
文章強調，從王思聰被曝出的往事中可以看到，早在數年之前，他就曾對另一位女網紅公開發出過類似「見一次打一次」、「不弄死她老子不姓王」之類頗具威脅色彩的言辭，挑戰道德底線。
王思聰聊天紀錄金句其中「想你的夜」已成為流行詞語，但據九派新聞報導，「想你的液」已在2019年被杭州九圓生物科技公司註冊為商標。
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