我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增127例、20死 僅7縣市有新案例

王思聰愛而不得威脅網紅 官媒轟令人脊背發涼

 中國新聞組╱北京19日電
王思聰求愛風波引起官媒注意，遭批評「行為令人脊背發涼」。（取材自微博）
王思聰求愛風波引起官媒注意，遭批評「行為令人脊背發涼」。（取材自微博）

中國前首富王健林獨生子王思聰與網紅孫一寧在網上互罵引發廣泛關注。孫一寧曬出與王思聰的微信聊天紀錄，爆料王思聰「愛而不得」，竟使出言辭威脅、線下騷擾等惡劣手段。官媒發聲批評王思聰「行為令人脊背發涼，逾越正常界限」。

香港01引述中國青年網發表評論文章指，王思聰所做所為令人脊背發涼，其行為早已逾越男女「談情說愛」的正常界限，遊走在法律邊緣「危險地帶」。

文章認為，王思聰與孫一寧之間，既是追求者與被追求者的關係，也是強勢方與弱勢方的關係。王思聰一直顯得「求而不得」，但不論是在金錢資本、社會資源還是大眾影響力上，王思聰都是絕對優勢的一方。而孫一寧雖算是公眾人物，但在王思聰面前仍然難免有所惶恐。

網紅孫一寧。（取材自微博）
網紅孫一寧。（取材自微博）

文章強調，從王思聰被曝出的往事中可以看到，早在數年之前，他就曾對另一位女網紅公開發出過類似「見一次打一次」、「不弄死她老子不姓王」之類頗具威脅色彩的言辭，挑戰道德底線。

王思聰聊天紀錄金句其中「想你的夜」已成為流行詞語，但據九派新聞報導，「想你的液」已在2019年被杭州九圓生物科技公司註冊為商標。

網傳王思聰聊天紀錄裡「我今天去輸液了」、「想你的液」。（取材自九派新聞）
網傳王思聰聊天紀錄裡「我今天去輸液了」、「想你的液」。（取材自九派新聞）

中國 微信 香港

上一則

廣東東莞13處新冠肺炎重點區 全員核酸篩查

下一則

偷拍5000女大生 上海藝術館關閉 藝術家遭撤展

延伸閱讀

殲20戰機列裝空軍部隊 官媒罕見曝光飛行畫面

殲20戰機列裝空軍部隊 官媒罕見曝光飛行畫面
最美抗癌網紅30歲離世 男友痛發千字文悼念

最美抗癌網紅30歲離世 男友痛發千字文悼念
王思聰卑微求愛網紅遭拒 網友笑翻推「土味情話語錄」

王思聰卑微求愛網紅遭拒 網友笑翻推「土味情話語錄」
羅志祥合體網紅「臉部運動」？結局神反轉

羅志祥合體網紅「臉部運動」？結局神反轉

熱門新聞

超大蟻穴裡挖出一對蟻王、蟻后，蟻后體長5厘米。（視頻截圖）

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

2021-06-12 10:00
原南京醫學院女學生被姦殺案，罪犯麻繼鋼（中）被判死刑；圖為麻落網時所拍攝。（取材自人民網）

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

2021-06-11 10:00

神舟12號載3太空人升空 3個月完成4任務

2021-06-16 21:21
號稱「中國第一股民」的中國證券市場傳奇人物「楊百萬」楊懷定13日離世。（取材自微博）

2萬炒到2000萬 中國第一股民「楊百萬」辭世

2021-06-14 21:11
「祝融號」火星車變萌了，有圓圓大眼和一對翅膀。(新華社)

中國「祝融號」火星上自拍 萌到網民喊「是不是P圖」

2021-06-11 21:11
廣東深圳和廣州的疫情都深受Delta突變株的影響。圖為廣東省廣州市，一名護士正在搬運新冠病毒檢測樣本。(美聯社)

Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診

2021-06-16 09:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧
秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強
助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元
第二批24萬劑莫德納疫苗抵台 華航貨機負責載運

第二批24萬劑莫德納疫苗抵台 華航貨機負責載運
Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球

Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球