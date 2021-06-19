王思聰愛而不得威脅網紅 官媒轟令人脊背發涼

王思聰求愛風波引起官媒注意，遭批評「行為令人脊背發涼」。（取材自微博）

中國 前首富王健林獨生子王思聰與網紅孫一寧在網上互罵引發廣泛關注。孫一寧曬出與王思聰的微信 聊天紀錄，爆料王思聰「愛而不得」，竟使出言辭威脅、線下騷擾等惡劣手段。官媒發聲批評王思聰「行為令人脊背發涼，逾越正常界限」。

香港 01引述中國青年網發表評論文章指，王思聰所做所為令人脊背發涼，其行為早已逾越男女「談情說愛」的正常界限，遊走在法律邊緣「危險地帶」。

文章認為，王思聰與孫一寧之間，既是追求者與被追求者的關係，也是強勢方與弱勢方的關係。王思聰一直顯得「求而不得」，但不論是在金錢資本、社會資源還是大眾影響力上，王思聰都是絕對優勢的一方。而孫一寧雖算是公眾人物，但在王思聰面前仍然難免有所惶恐。

網紅孫一寧。（取材自微博）

文章強調，從王思聰被曝出的往事中可以看到，早在數年之前，他就曾對另一位女網紅公開發出過類似「見一次打一次」、「不弄死她老子不姓王」之類頗具威脅色彩的言辭，挑戰道德底線。

王思聰聊天紀錄金句其中「想你的夜」已成為流行詞語，但據九派新聞報導，「想你的液」已在2019年被杭州九圓生物科技公司註冊為商標。