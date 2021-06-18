百歲翻譯家許淵沖離世 前一晚還在工作

朱素一在許淵沖家中。（取材自封面新聞／供圖成都翻譯協會副秘書長朱素一）

著名翻譯家許淵沖17日清晨在北京 家中去世，享年100歲。許淵沖從事文學翻譯長達80餘年，在中國 古詩英譯方面的成就尤為突出，並形成韻體譯詩的方法與理論，被譽為「詩譯英法唯一人」，也是亞洲首位獲得國際翻譯界最高獎項之一「北極光」傑出文學翻譯獎的翻譯家。他立志在100歲前譯完莎翁全集，離去前一晚還在工作。

北京日報報導，許淵沖1921年出生在江西南昌，早年畢業於西南聯大外文系，1983年起任北京大學教授。許淵沖是目前中國唯一能在古典詩詞和英法韻文之間進行互譯的專家，已出版譯著120餘本，包括「詩經」、「李白詩選」、「紅與黑」、「追憶似水年華」等中外名著。2010年，許淵沖獲得「中國翻譯文化終身成就獎」，2014年8月2日獲「北極光」傑出文學翻譯獎。

澎湃新聞報導，陪許淵沖走完人生最後時光的保母李女士表示，許淵沖近段時間在著手寫回憶錄「百年夢」。16日晚，他一宿沒睡看自述。17日早上7時多，李女士完成手邊的工作，發現他已經逝世。

報導說，許淵沖86歲時被診斷罹患直腸癌，當時醫師認定他最多能活七年，他反而照舊抓緊一切時間翻譯詩詞和名著。他給自己訂了「每天翻譯1000字」的工作計畫，93歲時他的目標是翻譯莎士比亞全集。他今年的新年心願仍是：好上加好，精益求精；不到絕頂，永遠不停。

澎湃新聞報導，性格豪放，心直口快而胸無城府的許淵沖也有點「狂」氣。他與同行們爭論直譯好還是意譯好被批評，他不甘示弱反駁，一度令一位翻譯名家大動肝火。許淵沖事後說，「你翻得不如我，就不能反對我。要是說我的不對，你翻一個更好的出來啊？」

封面新聞報導，許淵沖先生去世的消息傳來，文化圈都在緬懷這位翻譯大家、可愛的老人。2019年，98歲的他去了成都演講，仍神采奕奕表示，希望有更多的年輕人能以傳播中國優秀傳統文化為己任，將中華文明發揚光大。