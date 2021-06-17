我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美54.8%成人 完全接種疫苗

台本土確診增175例、19死 新竹增10例長照機構染疫

「清華畢業生」當保母？ 大二生被盜圖

 中國新聞組／上海17日電
中國一家家政公司發布一篇題為「清華，保母阿姨35K管家」的文章，引起全網熱議。（取材自界面新聞）
中國一家家政公司發布一篇題為「清華，保母阿姨35K管家」的文章，引起全網熱議。（取材自界面新聞）

上海一間家政公司日前發布「清華畢業生」求職家政「管家」的信息，引發關注，網友表示此舉浪費學歷。松江區市場監督管理局透露，已對涉事家政公司以涉嫌虛假宣傳立案調查。

香港01報導，上海佑傑家政服務有限公司發布該則以「清華-保母阿姨【35k】管家」為標題的求職信息。求職信息顯示，應徵者為今年29歲、清華大學本科學歷的李靜，其掌握普通話、英語兩門語言，正尋求合適家庭擔任管家工作，期待月薪為3.5萬元人民幣（約5449美元）。

工作經驗方面，李靜自稱曾於2016年至2018年在上海最高檔住宅小區之一的湯臣一品服務過四口之家；2019年至2021年間曾在上海九間堂服務三口之家。

據報導，信息隨即引發不少網友質疑，而該家政公司有工作人員一度回應指，公司約有20%的家政服務人員畢業於世界名校或取得本科以上學歷，「名字是化名，學歷是真實的」。不過，近日有消息曝光稱該應徵者的照片，實際上只是浙江某高校的大二學生，照片以其原證件照為基礎，五官曾作修飾。

不久，該「清華畢業生」應聘信息已被刪除。松江區市場監督管理局16日透露，已對涉事家政公司以涉嫌虛假宣傳立案調查。

香港

上一則

迎合西方？清華模特全瞇瞇眼 網批「自我醜化」

下一則

中承認台山核電廠「少量」燃料棒破損 還在穩定運行

延伸閱讀

毛曉彤片酬遭拖欠 1250萬元追不回來

毛曉彤片酬遭拖欠 1250萬元追不回來
北京、上海、廣州、深圳 新房交易量下滑

北京、上海、廣州、深圳 新房交易量下滑
上海高校師倡「多配偶」 想交00後女友

上海高校師倡「多配偶」 想交00後女友
疫下保母這職業 薪資比博士後還高

疫下保母這職業 薪資比博士後還高

熱門新聞

原南京醫學院女學生被姦殺案，罪犯麻繼鋼（中）被判死刑；圖為麻落網時所拍攝。（取材自人民網）

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

2021-06-11 10:00
圖為廣州荔灣區白鶴洞街廣鋼新城，醫務人員進行核酸檢測採樣。（新華社）

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

2021-06-09 23:50
超大蟻穴裡挖出一對蟻王、蟻后，蟻后體長5厘米。（視頻截圖）

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

2021-06-12 10:00
號稱「中國第一股民」的中國證券市場傳奇人物「楊百萬」楊懷定13日離世。（取材自微博）

2萬炒到2000萬 中國第一股民「楊百萬」辭世

2021-06-14 21:11
北京一清華學霸婚禮賓客的高考分數均分680分，網民形容婚禮秒變「凡爾賽」現場。（視頻截圖）

清華學霸婚禮 賓客高考均分680 網嘆：神仙聚會

2021-06-11 11:00
「祝融號」火星車變萌了，有圓圓大眼和一對翅膀。(新華社)

中國「祝融號」火星上自拍 萌到網民喊「是不是P圖」

2021-06-11 21:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?
球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元

球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元
台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死
Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診

Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診