「清華畢業生」當保母？ 大二生被盜圖

中國一家家政公司發布一篇題為「清華，保母阿姨35K管家」的文章，引起全網熱議。（取材自界面新聞）

上海一間家政公司日前發布「清華畢業生」求職家政「管家」的信息，引發關注，網友表示此舉浪費學歷。松江區市場監督管理局透露，已對涉事家政公司以涉嫌虛假宣傳立案調查。

香港 01報導，上海佑傑家政服務有限公司發布該則以「清華-保母阿姨【35k】管家」為標題的求職信息。求職信息顯示，應徵者為今年29歲、清華大學本科學歷的李靜，其掌握普通話、英語兩門語言，正尋求合適家庭擔任管家工作，期待月薪為3.5萬元人民幣（約5449美元）。

工作經驗方面，李靜自稱曾於2016年至2018年在上海最高檔住宅小區之一的湯臣一品服務過四口之家；2019年至2021年間曾在上海九間堂服務三口之家。

據報導，信息隨即引發不少網友質疑，而該家政公司有工作人員一度回應指，公司約有20%的家政服務人員畢業於世界名校或取得本科以上學歷，「名字是化名，學歷是真實的」。不過，近日有消息曝光稱該應徵者的照片，實際上只是浙江某高校的大二學生，照片以其原證件照為基礎，五官曾作修飾。

不久，該「清華畢業生」應聘信息已被刪除。松江區市場監督管理局16日透露，已對涉事家政公司以涉嫌虛假宣傳立案調查。