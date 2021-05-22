暗夜421起地震 雲南3死、青海高速路橋塌 2萬人安置

雲南漾濞發生規模6.4地震、造成3死27傷。(新華社)

中國 雲南、青海從昨晚到今天凌晨分別發生芮氏規模6.4、7.4大地震 ，造成雲南3死27傷，多處房屋震裂，雲南漾濞主震加餘震超過421次；青海有民眾被倒塌房屋壓傷，民眾驚嚇整夜，部分高速大橋、道路被震得塌陷、變形，傳出有司機受困。專家研判可能與近期印度 板塊比較活躍有關，但兩地地震初判沒有關連。

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綜合報導，21日21時48分，雲南大理州漾濞縣發生6.4地震，包括大理、保山、楚雄等州市有強烈震感，臨滄、普洱、昆明、四川攀枝花等地都有明顯震感，截至22日上午，共接報3人死亡，27人受傷，其中漾濞縣死亡2人，永平縣死亡1人。地震同時造成該縣多處房屋倒塌、掉瓦、開裂現象，至少2萬人緊急安置。

雲南省地震局公共服務處處長李春光表示，此次地震震中距漾濞縣城8公里，從18日18點至21日23點，漾濞震區發生多次M4級以上地震12次，目前雲南省地震局已啟動二級應急響應。

離震中較近的平地村村民羅先生表示，地震發生時，他和家人一家10多口立即逃出，不久後兩層的房子就塌了，根本來不及搶出家中財物。 其他村民們有的在外面搭帳篷過夜。羅先生說，他在朋友圈看到，有村民頭部被砸傷，頭上纏著繃帶被送醫救治。

另22日凌晨2時，青海省果洛藏族自治州瑪多縣也發生7.4地震，震源深度17千米，據統計，截至22日凌晨4時許，當地已發生至少104次餘震，全省普遍有震感，青海已啟動Ⅱ級應急響應。

「本來已經睡著了，結果搖醒了，好多學生也都跑出來了。」正在蘭州理工大學西校區讀書的學生師同學表示，凌晨2點左右，他明顯感覺到了床在劇烈晃動，同學均被震醒衝出宿舍。瑪多縣當地居民劉先生說，地震晃動厲害至他無法站穩。西寧、西安等多地居民也被震醒。

據中國地震台網測定，青海震中附近平均海拔約4230米，是人口稀少的牧區，當地多為磚木結構平房且分布分散，可能造成少量房屋受損。專家認為，青海瑪多地震為主震-餘震型，餘震活動水平為6級左右，與雲南地震沒有關聯。

青海果洛州發生7.4級地震，有群眾被壓獲救。（視頻截圖）

據青海路政部門消息，瑪多縣飲馬灘二號大橋塌陷，有司機被困橋面無法移動。花久高速昌麻河大橋塌陷，兩條高速公路封閉排查。國省幹線嚴重受損、變形、隆起等正在搶修。電力主線受損局部。

中國地震台網中心研究員孫士鋐分析，雲南、青海兩地發生的地震與近期印度板塊比較活躍有關。印度板塊近期活動明顯增強，因此影響到中國，使得西部一帶地震活動有明顯抬升。

目前，應急管理部、中國地震局已派出工作組赴兩地指導協助救災工作。

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