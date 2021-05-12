中學生墜樓亡 2小時後才通知家長 成都校方疑點重重

校門口聚集的民眾討真相。（取材自新京報）

四川成都市第四十九中學一名高二學生9日在校內墜樓亡，校方拒絕讓父母見孩子最後一面，也拒絕查看錄像。家長控訴疑點重重，當局則聲稱「基本判斷該生因個人問題輕生」，避重就輕說法以及關鍵監控視頻「消失」引發眾怒，大批民眾深夜聚集校門口討真相，疑遭打壓及噤言。

影音來源：YouTube

綜合媒體報導，第四十九中學高二學生林唯麒的母親表示，9日母親節 當天傍晚5時40分開車送兒子到學校，「一個小時後就出事了」，事前毫無徵兆。當天淩晨，兒子還向她發簡訊說「媽媽，節日快樂」。

死者的母親抱著孩子的照片，坐在校門口。（取材自時代周報）

林母指出，9日晚間9時接到學校通知，告訴她「兒子已經沒了」，校方簡單告知死因是從樓道墜落，但學校的做法是將家長全部拒之門外；想看監視攝影畫面不給看；想問問同學、老師到底發生了什麼。學校第一時間卻遣散了班裡所有學生，並警告他們「三緘其口」。

成都市第四十九中學前，有民眾向墜樓學生獻花致哀。（取材自新京報）

她說，在校門口守到深夜，沒有任何正面的回答。網友轉傳的畫面顯示，林唯麒的親友們事發後聚在校門口希望校方給出說法，但校方大門緊閉，還有大批公安 在四周高度警戒。

綜合網上消息，林唯麒墜亡疑點重重，他到校後一小時，就在傍晚6時40分墜樓，但救護車卻在晚間8時30分才趕到，晚間9時才通知家長，而且先把遺體送往殯儀館並阻止家人見面。此外，校方拒絕家長要求看監視畫面；警方調閱後，發現唯獨沒有墜樓那段影片。

此事引發關注後，成都市成華區教育局 官方微博凌晨通報，指官方事後即成立聯合調查組展開調查，並經法醫檢驗及調閱監控畫面，認定屍體符合高處墜落致死，且排除他人所為。

然而，官方通報在網路引發一面倒的質疑聲浪，認定必有隱情。官媒新華每日電訊也發表評論指出，面對洶洶輿情，校方只發布「避重就輕」的通報，並未向家長和公眾提供有關事故原因的說法。

推特上則疑似有死者同學的父親透露事件內幕。

這名父親引述來自自己孩子的消息指，林唯麒是被他的化學老師萬麗霞（也是該校高中部教導主任）推下樓的。因為萬麗霞的孩子正準備出國留學，但僅有一個出國名額被林唯麒占有。

這位父親還說，萬麗霞家裡有人在成都教育系統工作，而孩子們受到威脅，「會讓網警順著網線追查每個敢說出真相的人。」

但上述爆料無法查證，當局及涉事者亦未有對此表態。