我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

倒奶惹議 北京廣電局禁節目「花錢買票」環節

中國新聞組／北京11日電
粉絲們為追星而大量傾倒牛奶進水溝，旁邊還有一堆被拆開的瓶蓋。（視頻截圖）
粉絲們為追星而大量傾倒牛奶進水溝，旁邊還有一堆被拆開的瓶蓋。（視頻截圖）

愛奇藝網路綜藝節目「青春有你3」粉絲瘋狂追星，引發「買牛奶倒水溝」事件，節目因此遭到停播，北京廣電局祭出「通知」，嚴禁節目「花錢買票」造假數據，干擾節目選拔。

綜合媒體報導，愛奇藝「青春有你」官方微博發文稱，目前，節目組決定終止節目錄製，取消決賽，一些網路上的已組團成功的消息和所謂「官方微博」均為不實信息。

隨著「倒奶視頻」輿論發酵，北京市廣播電視局通報，責令愛奇藝暫停「青春有你」第三季節目錄製。

愛奇藝隨後發文道歉，並稱「從發文即刻起，關閉「青春有你」第三季所有助力通道」；蒙牛旗下真果粒官微也發文稱，作為「青春有你3」的贊助商，其完全支持並積極配合愛奇藝及節目組的整改措施。

「青春有你3」引發粉絲瘋狂追星，目前，節目組決定終止節目錄製，取消決賽。（取材自...
「青春有你3」引發粉絲瘋狂追星，目前，節目組決定終止節目錄製，取消決賽。（取材自微博）

報導說，對於「青春有你3」粉絲為偶像打榜倒牛奶的事件，國家網信辦網路綜合治理局局長張擁軍表示，堅決處置縱容亂象的網站平台，特別是對屢教不改的網站平台，肯定會從嚴從重處罰。

「通知」提到，一些網絡綜藝節目出現了粉絲非理性發聲應援、追星炒星、泛娛樂化等問題，需加強引導，及時整治。

來源：YouTube

「通知」要求，節目中不得設置「花錢買投票」環節，嚴禁刻意引導、鼓勵網民採取購物、充會員等物質化手段為選手投票；嚴禁任何機構和個人以「花錢買票」、「集資打投」等形式進行數據造假，干擾節目選拔。

「青春有你3」此前被爆出有粉絲為了追星投票，將某品牌大量被拆開的保久乳直接倒入臭水溝，僅保留瓶身上的QR Code，只為了掃碼投票給支持的明星。浪費食物的過程在網路上傳開後，不僅官媒齊聲開砲，節目主管機關北京廣電局也令其停播整改。

投票 北京 微博

上一則

銀行大鐵門被偷 安徽大媽半夜扛去當廢品賣

下一則

取水出意外 雲南消防直升機墜洱海 4人遇難

延伸閱讀

美學者：「戰略清晰」是從根本改變一中政策 美應避免

美學者：「戰略清晰」是從根本改變一中政策 美應避免
北京令加密貨幣公司撤出內蒙 北美勢成最大挖礦中心

北京令加密貨幣公司撤出內蒙 北美勢成最大挖礦中心
各國相挺vs.北京反對 學者：台參與WHA仍難樂觀

各國相挺vs.北京反對 學者：台參與WHA仍難樂觀
北京高幹空降文化央企 內地學者：顯示控制香港文化宣傳決心

北京高幹空降文化央企 內地學者：顯示控制香港文化宣傳決心

熱門新聞

中國航母遼寧艦。（路透）

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

2021-05-03 10:12
根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
美國駐中國大使館簽證處5日在微博宣布階段性恢復學生簽證申請，但短片引發爭議，館方後來刪除貼文，並發表道歉聲明。(微博截圖)

美駐中使館恢復留學簽證 小狗爬牆短片被指侮辱

2021-05-06 09:01
網傳希望教育集團董事國外代孕生十孩，公司指是謠言。圖為示意圖。(取材自微博)

「購買20個高顏值白人卵子」 四川教育大亨被爆赴美代孕產10女

2021-05-07 08:00
上月底升空的中國的長征五號B遙二運載火箭，在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在地球未知地點。美聯社

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2021-05-08 12:50
被害少女被迫在眾人圍觀下與他人發生性行為，期間再被拳打腳踢。（視頻截圖）

帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳

2021-05-02 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂
金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播