倒奶惹議 北京廣電局禁節目「花錢買票」環節

粉絲們為追星而大量傾倒牛奶進水溝，旁邊還有一堆被拆開的瓶蓋。（視頻截圖）

愛奇藝網路綜藝節目「青春有你3」粉絲瘋狂追星，引發「買牛奶倒水溝」事件，節目因此遭到停播，北京 廣電局祭出「通知」，嚴禁節目「花錢買票」造假數據，干擾節目選拔。

綜合媒體報導，愛奇藝「青春有你」官方微博 發文稱，目前，節目組決定終止節目錄製，取消決賽，一些網路上的已組團成功的消息和所謂「官方微博」均為不實信息。

隨著「倒奶視頻」輿論發酵，北京市廣播電視局通報，責令愛奇藝暫停「青春有你」第三季節目錄製。

愛奇藝隨後發文道歉，並稱「從發文即刻起，關閉「青春有你」第三季所有助力通道」；蒙牛旗下真果粒官微也發文稱，作為「青春有你3」的贊助商，其完全支持並積極配合愛奇藝及節目組的整改措施。

「青春有你3」引發粉絲瘋狂追星，目前，節目組決定終止節目錄製，取消決賽。（取材自微博）

報導說，對於「青春有你3」粉絲為偶像打榜倒牛奶的事件，國家網信辦網路綜合治理局局長張擁軍表示，堅決處置縱容亂象的網站平台，特別是對屢教不改的網站平台，肯定會從嚴從重處罰。

「通知」提到，一些網絡綜藝節目出現了粉絲非理性發聲應援、追星炒星、泛娛樂化等問題，需加強引導，及時整治。

來源：YouTube

「通知」要求，節目中不得設置「花錢買投票 」環節，嚴禁刻意引導、鼓勵網民採取購物、充會員等物質化手段為選手投票；嚴禁任何機構和個人以「花錢買票」、「集資打投」等形式進行數據造假，干擾節目選拔。

「青春有你3」此前被爆出有粉絲為了追星投票，將某品牌大量被拆開的保久乳直接倒入臭水溝，僅保留瓶身上的QR Code，只為了掃碼投票給支持的明星。浪費食物的過程在網路上傳開後，不僅官媒齊聲開砲，節目主管機關北京廣電局也令其停播整改。