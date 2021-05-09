我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

動物園「瞞豹」一周 民批草菅人命、官要究責

中國新聞組／北京9日電
浙江杭州有金錢豹外逃。（視頻截圖）
浙江杭州有金錢豹外逃。（視頻截圖）

杭州三豹出逃，滿城圍剿。雖然豹子戰力雖不比野生東北虎「完達山1號」，但也是鬧得滿城風雨。杭州野生動物世界「瞞豹」未及時公布信息，暴露嚴重的管理漏洞。官媒促「追豹更要追問追責」，並稱這鍋不能讓豹子背，背後還是人的責任。

目前杭州野生動物世界第二隻外逃豹子已經找到，這隻金錢豹在一處山林被發現，被成功麻醉後捕獲。

杭州野生動物世界8日就此事致歉稱，因考慮到出逃的未成年金錢豹攻擊性較弱，擔心事件公布會引起恐慌，未及時公布有關信息。

動物世界此聲明顯現，在此事被公眾知曉前，動物園已發現豹子出逃。「瞞而不報」相當於是把市民暴露在了信息焦慮和安全風險之中。

封面新聞評論指出，杭州野生動物世界沒有在第一時間察覺到豹子出逃，更遑論及時上報和示警了。這種後知後覺，所暴露的是常態化的疏忽懈怠、失察失管。

央視主播沙晨也指出「追豹更要追問追責」，現在群眾最關心的首先是第三隻外逃的豹子在哪兒？豹子一天沒追回，對人的安全威脅就一天解除不了。

他並稱比豹子外逃更危險的，是「知道外逃而不報」。此事讓附近小區居民人心惶惶，居民憤怒批評園方草菅人命。新華社也促嚴厲追究責任，補好安全漏洞

目前，聯合調查組已經入駐杭州野生動物世界，將徹查金錢豹外逃原因，主要負責人也已被控制。

安全漏洞 動物園

上一則

澳前總理陸克文：莫里森議台干涉中內政 幼稚可恥

下一則

路透：德美英召開涉疆會議 中國控製造分裂 籲各國別參加

延伸閱讀

杭州動物園瞞報3幼豹「逃家」 全網圍觀捕捉還有一隻在逃

杭州動物園瞞報3幼豹「逃家」 全網圍觀捕捉還有一隻在逃
春遊洛城動物園

春遊洛城動物園
保護科研變娛樂馬戲 不正經的動物園

保護科研變娛樂馬戲 不正經的動物園
休士頓公路 成一日動物園

休士頓公路 成一日動物園

熱門新聞

中國航母遼寧艦。（路透）

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

2021-05-03 10:12
被害少女被迫在眾人圍觀下與他人發生性行為，期間再被拳打腳踢。（視頻截圖）

帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳

2021-05-02 12:00
根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
美國駐中國大使館簽證處5日在微博宣布階段性恢復學生簽證申請，但短片引發爭議，館方後來刪除貼文，並發表道歉聲明。(微博截圖)

美駐中使館恢復留學簽證 小狗爬牆短片被指侮辱

2021-05-06 09:01
上月底升空的中國的長征五號B遙二運載火箭，在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在地球未知地點。美聯社

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2021-05-08 12:50
網傳希望教育集團董事國外代孕生十孩，公司指是謠言。圖為示意圖。(取材自微博)

「購買20個高顏值白人卵子」 四川教育大亨被爆赴美代孕產10女

2021-05-07 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態
時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術

時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術
「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨

「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨
時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車
長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低