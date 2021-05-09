動物園「瞞豹」一周 民批草菅人命、官要究責

浙江杭州有金錢豹外逃。（視頻截圖）

杭州三豹出逃，滿城圍剿。雖然豹子戰力雖不比野生東北虎「完達山1號」，但也是鬧得滿城風雨。杭州野生動物世界「瞞豹」未及時公布信息，暴露嚴重的管理漏洞。官媒促「追豹更要追問追責」，並稱這鍋不能讓豹子背，背後還是人的責任。

目前杭州野生動物世界第二隻外逃豹子已經找到，這隻金錢豹在一處山林被發現，被成功麻醉後捕獲。

杭州野生動物世界8日就此事致歉稱，因考慮到出逃的未成年金錢豹攻擊性較弱，擔心事件公布會引起恐慌，未及時公布有關信息。

動物世界此聲明顯現，在此事被公眾知曉前，動物園 已發現豹子出逃。「瞞而不報」相當於是把市民暴露在了信息焦慮和安全風險之中。

封面新聞評論指出，杭州野生動物世界沒有在第一時間察覺到豹子出逃，更遑論及時上報和示警了。這種後知後覺，所暴露的是常態化的疏忽懈怠、失察失管。

央視主播沙晨也指出「追豹更要追問追責」，現在群眾最關心的首先是第三隻外逃的豹子在哪兒？豹子一天沒追回，對人的安全威脅就一天解除不了。

他並稱比豹子外逃更危險的，是「知道外逃而不報」。此事讓附近小區居民人心惶惶，居民憤怒批評園方草菅人命。新華社也促嚴厲追究責任，補好安全漏洞 。

目前，聯合調查組已經入駐杭州野生動物世界，將徹查金錢豹外逃原因，主要負責人也已被控制。