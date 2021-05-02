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A股3580位老董年薪平均103.46萬 總和不到「6爽」

中國新聞組／北京2日電
鄭爽天價片酬引發逃稅風波後，「爽」成為網民口中最新的貨幣計量單位。（取材自中華網）
鄭爽天價片酬引發逃稅風波後，「爽」成為網民口中最新的貨幣計量單位。（取材自中華網）

年薪百萬是普通人眼中人生巔峰的標誌。2020年，A股上市公司董事長們終於跨越了這道門檻，3580家A股上市公司中，董事長的平均薪酬為103.46萬人民幣（約15萬美元），比2019年上漲了8萬多元。媒體打趣的以最近熱議的鄭爽「208萬日薪」來計算，發現所有的董事長1年薪酬總和不到「6爽」。(1爽等於6.4億人民幣)

每日經濟新聞報導，按照國家統計局披露的2020年全國居民人均可支配收入，上海人均可支配收入首破7萬元，是最有錢的城市。2020年，A股董事長的平均薪酬大概是上海人可支配收入的14倍。

薪酬最高的是60歲的邁瑞醫療董事長李西廷，2020年從上市公司獲得的是2517.62萬元，相較2019年還少拿了225.74萬元

邁瑞醫療股價在2020年漲了135.51%，跑贏了95%的A股公司。2020年度，邁瑞醫療歸母淨利潤為66.58億元，在所有披露了董事長薪酬的A股董事中排名第64，在醫療生物行業排名第二，略低於靠一次性手套業務在2020年一飛沖天的英科醫療，後者董事長薪酬130.8萬元。

年薪超過千萬的董事長有12個，有4個來自於深圳市。深圳市的董事長平均薪酬154.51萬元，比A股整體高出近50%。

歸母淨利潤最高的工商銀行，董事長薪資反而不突出。2020年度，工商銀行董事長陳四清在上市公司體系內領薪77.82萬元，低於47%的A股公司。工商銀行薪酬最高的是董事會秘書官學清，領薪124.72萬元。

有486家公司的董事長領薪0元，當然他們一般是在上市公司所屬集團內領薪酬，或是上市公司。例如「一年逛兩次」的海瀾之家，其董事長周立宸雖然領薪0元，但持股參考市值約3600萬元，同時還在內領薪。

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