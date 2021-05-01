他13年前搶劫「入獄養老」 如今出獄住新房、領養老金

付達信在自家院子裡。（取材自中青報）

美國小說家歐·亨利（O. Henry）一篇作品中，描寫一個窮困潦倒的老人為了不再挨餓，決定犯法以求「吃牢飯」；而13年前真有一位中國 老人付達信這麼做，並如願「入獄養老」。如今他已82歲，還有養老金和特困補助可養活自己，「我現在自由了，想吃什麼可以吃什麼。」他笑著說。

中國青年報報導，2008年，69歲的付達信在北京火車站熙熙攘攘的廣場上，持水果刀搶劫，隨後因搶劫未遂被判處兩年有期徒刑。也因「入獄養老」，付達信成為網絡百科的一個詞條。他並不避諱那段經歷，這些年向不少人講過當時經歷。

付達信說，當年搶劫是因為覺得「沒有路走」了。作為一名「五保」老人，他當時收到的供養金是每年600元人民幣，等於每天一塊六毛錢。一直到犯案前，付達信還嘗試過外出打工，包括收廢品，但三天沒賺到一分錢。

關於監獄 生活，付達信記得每天都能吃上肉，年三十晚上有甜酒煮雞蛋 ，正月十五有元宵。作為監獄為數不多的老年人，他常收到獄友送的禮物，有人送奶粉、雞蛋，出獄時他還收到了10盒菸。此外，他70歲生日時，獄警還端來雞蛋和麵條，點了蠟燭，十幾位獄友給他慶生。

2010年3月，付達信提前半年出獄，比入獄前胖了十幾斤。

最近，在湖南省衡陽市祁東縣靈官鎮，記者見到了82歲的付達信。他住進了新的房子，算上養老金和特困補助，每月能得到近1000元生活費，能吃喜歡的魚肉、麵條和糯米飯。

付達信出獄後，受到特別照顧，在敬老院住了一年多，之後受惠於特困政策，在侄子的房子後建起了一棟小平房，每月還可領780元（約120美元）集中供養金。如今，他對安穩的晚年感到知足，希望能夠保持生活自理能力。