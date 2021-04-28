投保金額逾3000萬！天津男遊泰殺妻騙保改判死

天津男子張軼凡為騙取巨額保險金，在泰國普吉島殺害妻子，並偽裝成妻子意外溺亡。（取材自新聞晨報）

天津男子張軼凡為騙取巨額保險 金，2018年10月在泰國 普吉島殺害妻子小潔（化名），並偽裝成妻子意外溺亡。張軼凡的詭計遭識穿後被捕，2019年12月被泰國布吉法院以故意殺人罪判處無期徒刑，受害家屬不服上訴，泰國法院日前改判被告死刑。

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新浪網報導，「泰國殺妻騙保案被告改判死刑」消息傳開後，登上微博熱搜榜，網友稱「正義總算來臨」。

香港01報導，2018年10月，29歲的天津女子小潔在泰國布吉某酒店泳池裡被發現死亡，兩側手臂、胸部、肩部有多處傷口、淤青，肋骨也被打斷，腹內多器官有瘀血。與其同行的丈夫張軼凡被泰國警方認定為疑犯。據悉，案發前數月，張軼凡曾陸續為妻子購入總保額逾3000萬元（人民幣．下同）的保險，受益人都是張軼凡自己。

報導指出，據天津警方的一份口供顯示，張軼凡揮霍雙方父母給的買房款及妻子嫁妝，在2018年1月起，曾先後多次在網路直播平台上，打賞2名女主播合共40多萬元。

這宗跨國殺人案件從案發至今歷時兩年有餘，在首次庭審中，張軼凡通過律師向法官表示，他承認殺人，但否認蓄意謀殺，並辯稱自己是「激情殺人」。

報導稱，在2019年9月3日的庭審中，張軼凡又全盤否認泰國及中國 警方採集的各項證據，包括推翻了自己的口供，改稱「自己只是傷害了妻子，不是直接殺害了她」。針對天津警方向法庭提交的保單證據，張軼凡同樣辯稱其「不清楚」、「不認得」或「文件不知真假」，拒絕認罪。

在2019年12月一審宣判無期徒刑後，被害人家屬表示不滿意，並提出上訴。死者家屬代理律師助理章紅媛透露，法官認為，張軼凡在前期警方調查中承認殺人，因此由死刑改判為無期徒刑。死者父親當時表示，對無期的判決結果不滿意，「但是在泰國算是最高的。」