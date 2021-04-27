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煮熟雞蛋竟能孵小雞？河南校長論文炸鍋 辯稱：是機密

中國新聞組／北京27日電
郭平。(取材自大河報)
郭平。(取材自大河報)

已經煮熟的雞蛋還能返生？甚至孵出小雞？河南一職業學校校長的論文，言之鑿鑿聲稱已通過實驗完成，如何做到是「核心機密」；新聞披露立刻在網路輿論平台炸鍋，連央媒都跳出來，怒批「偽科學，真騙子」，還有專家說「震碎三觀」。

綜合媒體報導，這篇題為「熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）-－孵化雛雞的實驗報告」論文宣稱，「雞蛋返生，顧名思義，由熟雞蛋再變成生雞蛋。這是一個難以想像的，甚至是不可能的，但是這樣奇特的現象確實在鄭州春霖職業培訓學校發生了。一群特別培訓的學生，在郭平老師指導下，正在進行一個奇特實驗，即熟雞蛋重新變成生雞蛋，並將返生後的生雞蛋進行孵化成雛雞，並且已經成功返生了40多枚。」

該論文刊發於「寫真地理」雜誌2020年22期，作者是鄭州市春霖職業培訓學校校長郭平和河南某醫院醫生白衛雲。

報導說，這位讓煮熟的雞蛋返生的郭平，不僅擁有企業家、校長、學者等多重身分，各類頭銜亮眼，還與熱中傳播特異功能人士過從甚密，甚至共同做實驗、撰文，宣稱自己的學員「能和熟綠豆對話」。

熟綠豆的返生實驗過程是：鄭州春霖實驗室一批經過腦潛能培訓的中小學生，在他們已經開發的腦屏上操作，學生讓綠豆快速發芽。讓煮熟綠豆返生，變小變緊變硬，顏色由淺綠返生為深綠。證明植物可以返生。

報導指出，郭平並不是發表這一炸鍋論文作者的本名。據悉，上述論文作者郭平確是該校校長，本名郭花平，平時也使用名字郭萍。這三個名字在各種場景下都有使用。

郭平26日受訪時表示，自己是實實在在地將這個實驗做出來了，「我只是在講述實驗現象，返生的小雞已經在孵化場了。」她強調，「我不知道原理，我只知道現象。」

而面對質疑，郭平強調，這個雞蛋返生實驗她做了快兩年了，一直用自己的資金在做這個研究，如今面對眾人的辱罵和不解，她表示很傷感。

對此實驗，武漢生物工程學院生命科學與技術學院一名醫學博士導師、副教授稱，這篇論文簡直震碎了他的三觀。

他說，本著學術的嚴謹性，和對奇怪論調的好奇，他還是仔細研讀了該論文。看完後，他後悔了，看這篇文字簡直是浪費自己的時間。「生雞蛋100℃煮沸20分鐘後，沒有一個細胞一個蛋白還能保持活性，難道死去的細胞還能再活過來？」

郭平一篇熟雞蛋返生的論文近日引發爭議。(取材自北京日報/東方IC圖)
郭平一篇熟雞蛋返生的論文近日引發爭議。(取材自北京日報/東方IC圖)

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