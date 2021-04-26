濟南知名火鍋店 鮮鴨血沒有鴨…後廚：自己可別吃

部分知名火鍋店賣的鮮鴨血竟然未檢出鴨成分。（取材自閃電新聞）

火鍋是許多人喜歡的美食 ，鮮鴨血則以滑嫩的口感著名，不少川渝系火鍋店都有賣。不過，鮮鴨血保質期並不長，在淡鹽水中浸泡最多可保存三天。山東商報調查，濟南著名的火鍋店賣的鮮鴨血，竟然未檢出鴨的成分。

山東商報記者臥底到小龍坎火鍋偉東新都店，調查發現，該店鮮鴨血平均每天能賣出十多份。店內的鮮鴨血以固體形態裝在一個個小鐵碗裡，放置在冷藏櫃中。客人點單後，廚師取出一碗鴨血，用刀切成塊，倒入盤中，便直接端上餐桌。

鴨血是許多地方必吃的火鍋食材。（取材自閃電新聞）

開店前，鮮鴨血被用塑料袋包裹，被在一個破舊的泡沫箱內，裡面大概有20碗左右鴨血。被問到可以存放多久？後廚員工回答，「這個放不久，給冷凍還好點，你不拿刀劃開還好，一劃開就化了。放保鮮上能放幾天，能放個三天五天。你想吃鴨血啊，看著挺有食慾，自己吃一般別吃」。

後廚員工強調，店裡的鮮鴨血自己最好不吃。因為售賣的鮮鴨血主要是商家送貨上門，到店後就已是成品，因此她們也不知道鴨血是如何做成的。

部分知名火鍋店賣的鮮鴨血竟然未檢出鴨成分。（取材自閃電新聞）

記者在店裡買了一份鮮鴨血，送往山東省食品藥品檢驗研究院進行檢測 。拿到的報告顯示：鮮鴨血竟然未檢出鴨成分，只有雞源性成分。也就是說，所謂的鮮鴨血裡只含有雞血成分。

小龍坎全國有超900家合作門店，作為知名火鍋店品牌，竟然賣假「鮮鴨血」。尋問成都小龍坎餐飲管理公司，工作人員說：「我們的加盟商食材都是自取，我們只提供底料。」

走訪其他火鍋店愛鹵不鹵、味極天驕食品，經理表示，「我們這裡的鴨血才賣4塊錢一份，成本呢？幾毛錢就可以了。」

記者跟著小龍坎鮮鴨血的送貨車，來到市郊的小作坊。只見門口十分髒亂，地上堆放著多個塑料箱、水桶和泡沫箱，還有一堆滿是血蹟的塑料袋和幾個鹽袋子，地面上還散落著幾塊破碎的鴨血。在屋內，冰櫃裡一個白色塑料箱和一個紅桶裡浸泡著一些疑似血旺的褐色物質，另一個藍色塑料箱內，還浸泡著盛放鮮鴨血的空碗，整個環境髒亂差。

記者粗估，在這樣一個小作坊生產出的鮮鴨血，每天都有幾百斤，一個月算下來近5000斤。