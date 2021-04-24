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延燒17小時 立訊旗下上海電子廠大火8死

記者戴瑞芬／北京24日電
勝瑞電子大火救援現場。（取材自上觀新聞）
勝瑞電子大火救援現場。（取材自上觀新聞）

中國立訊精密旗下的勝瑞電子科技（上海）22日發生大火，延燒17小時直到23日清晨6時多才控制火勢，共造成八人死亡。央視報導，中國應急管理部要求提級調查。認真查清事故原因，嚴防各類安全事故發生。

來源：YouTube

路透報導，22日下午1時半，位於上海金山區的勝瑞電子科技公司發生火災，造成四名員工被困。因火場內部結構複雜，生產設備密集，產生高溫濃煙，兩名消防救援人員和兩名企業技術人員進入內部搜救被困人員時失聯。

勝瑞電子大火延燒17小時。（取材自瀟湘晨報）
勝瑞電子大火延燒17小時。（取材自瀟湘晨報）

中國應急管理部接報後，派出工作組率相關領域專家在當晚到達現場指導救援行動，但大火直到23日清晨6時多才被撲滅，進入火場發現兩名消防救援人員犧牲，六名企業相關人員遇難。

中新經緯報導，勝瑞電子為立訊精密旗下孫公司，目前全場進行火災善後，生產線已全部停工。立訊精密是蘋果代工廠，蘋果執行長庫克還曾到立訊參觀過。

據中國台商經貿網報導，勝瑞電子原本是和碩集團旗下鎧勝控股子公司，2011年在上海設廠成立，從事設計、研發、生產精沖模，設計、生產非金屬製品模具，生產3C電子產品用耐高溫絕緣材料成型件、五金沖壓零件、鉚釘、轉軸。

勝瑞電子災後，生產線全部停工。（取材自楚天都市報）
勝瑞電子災後，生產線全部停工。（取材自楚天都市報）

中國 高溫 蘋果

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