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浙景區媳哺乳婆婆雕像被投訴 反嗆年輕人不懂孝順

中國新聞組／北京19日電
浙江湖州營盤山景區一座「媳婦給婆婆餵母乳」的雕像近日引起熱議。（取材自微博）
浙江湖州營盤山景區一座「媳婦給婆婆餵母乳」的雕像近日引起熱議。（取材自微博）

浙江湖州營盤山景區一座「媳婦給婆婆餵母乳」的雕像近日引起熱議，甚至有網友認為非常不雅觀、影響不好，「看了渾身難受」，因此投訴景區。目前，引發熱議的雕像已被拆除，相關部門已介入。

來源：YouTube

香港01報導，面對網友的批評和投訴，景區一名工作人員介紹「乳姑不怠」的典故稱，「以前有一個（人）家裡很窮，母親生病了，家裡沒有營養品，兒媳婦剛剛生完小孩，她就用母乳來餵自己的婆婆，這是二十四孝中其中一孝。」該工作人員更表示，「投訴的可能是年輕人，他可能不懂孝。」

但翻查資料，「乳姑不怠」講述的是已經做祖母的媳婦用乳汁孝養婆婆，且永不懈怠的孝行。該典故原文記載為：唐崔山南曾祖母長孫夫人，年高無齒。祖母唐夫人，每日櫛洗，升堂乳其姑，姑不粒食，數年而康。一日病。因此有詩云「孝敬崔家婦，乳姑晨盥洗。此恩無以報，願得子孫如。」

意思大概為，唐朝崔山南的曾祖母長孫夫人，年事已高，牙齒脫落。其祖母唐夫人，每天盥洗後都用自己的乳汁餵養婆婆，數年下來，婆婆不吃米粒飯食，身體卻依然健康。長孫夫人後來召喚家中的老老少少說：「我多年來沒法報答媳婦之恩，希望子孫能像媳婦一樣孝敬她就夠了。」後來崔山南做了高官，果真像長孫夫人叮囑那樣孝敬祖母唐夫人。

報導說，「二十四孝」中的故事有很多內容與現代社會理念格格不入，比如「埋兒奉母」等。上述景區工作人員則表示，「如果說二十四孝都不允許的話，那中國的孝何在呢，二十四孝是老祖宗一輩一輩傳下來的。」

對此，網友表示，「當時的孝道那就讓他留在當時唄，你現在宣傳個啥呢？」、「有一種孝叫愚孝。」、「這東西也得取其精華去其糟粕吧？也不能啥都照搬吧？」

也有 人不以為然地說：「一大幫人以現代的眼光去批評古人的行事方法。」、「歐洲裸體畫一群有錢人爭著搶著拍高價，換成中國傳統美德的藝術表現形式就是粗俗嗎？」、「有些傳統不符合可以拋棄，但這個故事背後可以體會到古時候物質的艱辛以及孝順。」

浙江湖州營盤山景區設置二十四孝雕像(右圖)，其中一座「媳婦給婆婆餵母乳」的雕像近...
浙江湖州營盤山景區設置二十四孝雕像(右圖)，其中一座「媳婦給婆婆餵母乳」的雕像近日引起熱議。（取材自微博）

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