我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3134萬人確診 已施打1億9228萬劑疫苗

金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

公安局的「部長」？ 33歲廣西男穿警服騙財騙色多女

中國新聞組／北京14日電
廖男在朋友圈發布的自拍照。(取材自南國早報)
廖男在朋友圈發布的自拍照。(取材自南國早報)

廣西百色市公安局右江分局近日破獲一起招搖撞騙案，一名僅初中學歷的廖姓無業男子，在網上盜用多張照片，並常自拍身穿警服照片，自稱是公安局「部長」、政府高官後代，已有多名女性遭騙財騙色，涉案金額逾十萬元（人民幣，下同）。

南國早報客戶端報導，百色市公安局那畢派出所日前接到報警稱，在城區某酒吧發現一名騙子。接報後，民警趕往現場將可疑男子廖男帶回調查。

報警人何女士稱，2019年下半年，她在酒吧認識了廖男，他自稱是市公安局的「廖部長」。兩人互加聯繫方式後，廖男經常在朋友圈發警務活動的照片以及身穿制服的自拍照，何女士看見後對其身分深信不疑。

在兩人的聊天中，廖男表示自己分管了很多工作，還要下鄉慰問，自己的父母雖是政府高官，但他不想依靠父母，還稱自己有關係可以拿到百色的安置房名額。正好何女士也想給父母找一套安置房，於是就讓廖男幫助打點。

據報導，從2019年12月開始，廖男以給領導送禮、繳納各種費用等理由，先後讓何女士轉帳總計2萬6200元。之後，何女士遲遲等不來好消息，多方打聽後，她開始對廖男的身分有所懷疑，但卻無法聯繫上他。直到2021年4月7日，何女士在酒吧撞見廖男，於是趕緊報警。

經查，廖男33歲，初中文化，無固定工作。為滿足日常開銷，他購買了一批制服，並從公安機關官網下載警務活動圖片通過朋友圈發布，以假冒民警。2019年下半年至2021年期間，廖男冒充警察以能幫取回被扣押的車輛、辦理安置房、與女方建立戀愛關係等理由對多名女性實施招搖撞騙，涉案金額逾10萬元。

目前，廖男涉嫌招搖撞騙罪已被警方刑事拘留。

公安 警察

上一則

涉姦殺女友案37年未結 甘肅男申請千萬國家賠償遭拒

下一則

香港立法會12•19改選 特首明年3•27選

延伸閱讀

安徽外送小哥車禍躺地上 救護車趕來竟輾過

安徽外送小哥車禍躺地上 救護車趕來竟輾過
從9歲童到歌手…中國政府被爆握700美國人黑名單

從9歲童到歌手…中國政府被爆握700美國人黑名單
種族歧視？菲裔年輕人 金山酒吧遭退休拳擊手攻擊

種族歧視？菲裔年輕人 金山酒吧遭退休拳擊手攻擊
CDC： 伊州酒吧派對曾爆社區感染 650校生又返家上課

CDC： 伊州酒吧派對曾爆社區感染 650校生又返家上課

熱門新聞

温州一家星巴克疑似出现不雅视频，警方已介入 。（視頻截圖）

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

2021-04-10 13:00
「反壟斷」開鍘阿里吃182億元罰單。(取材自微博)

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

2021-04-09 21:36
中國疾病預防控制中心主任高福。(取材自疾病預防控制中心)

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

2021-04-11 07:48
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
被燒毀的麵包車。（取材自FM93交通之聲）

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

2021-04-10 08:00
DNA親子鑑定師戴維。（取材自正觀新聞）

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

2021-04-10 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌
魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見