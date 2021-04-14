公安局的「部長」？ 33歲廣西男穿警服騙財騙色多女

廖男在朋友圈發布的自拍照。(取材自南國早報)

廣西百色市公安 局右江分局近日破獲一起招搖撞騙案，一名僅初中學歷的廖姓無業男子，在網上盜用多張照片，並常自拍身穿警服照片，自稱是公安局「部長」、政府高官後代，已有多名女性遭騙財騙色，涉案金額逾十萬元（人民幣，下同）。

南國早報客戶端報導，百色市公安局那畢派出所日前接到報警稱，在城區某酒吧發現一名騙子。接報後，民警趕往現場將可疑男子廖男帶回調查。

報警人何女士稱，2019年下半年，她在酒吧認識了廖男，他自稱是市公安局的「廖部長」。兩人互加聯繫方式後，廖男經常在朋友圈發警務活動的照片以及身穿制服的自拍照，何女士看見後對其身分深信不疑。

在兩人的聊天中，廖男表示自己分管了很多工作，還要下鄉慰問，自己的父母雖是政府高官，但他不想依靠父母，還稱自己有關係可以拿到百色的安置房名額。正好何女士也想給父母找一套安置房，於是就讓廖男幫助打點。

據報導，從2019年12月開始，廖男以給領導送禮、繳納各種費用等理由，先後讓何女士轉帳總計2萬6200元。之後，何女士遲遲等不來好消息，多方打聽後，她開始對廖男的身分有所懷疑，但卻無法聯繫上他。直到2021年4月7日，何女士在酒吧撞見廖男，於是趕緊報警。

經查，廖男33歲，初中文化，無固定工作。為滿足日常開銷，他購買了一批制服，並從公安機關官網下載警務活動圖片通過朋友圈發布，以假冒民警。2019年下半年至2021年期間，廖男冒充警察 以能幫取回被扣押的車輛、辦理安置房、與女方建立戀愛關係等理由對多名女性實施招搖撞騙，涉案金額逾10萬元。

目前，廖男涉嫌招搖撞騙罪已被警方刑事拘留。