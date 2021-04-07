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四川無臂大學生彭超「用腳答題」考上同濟研究生

中國新聞組／北京7日電
彭超雖然失去雙臂，但生活上、學習上還是努力做到最好。(取材自華西都市報)
彭超雖然失去雙臂，但生活上、學習上還是努力做到最好。(取材自華西都市報)

「老師，下午的筆試，可以為我安排兩個硬一點的凳子嗎？我沒有雙臂，需要用腳寫字。」近日，在同濟大學研究生複試考場上，老師為來自攀枝花米易縣的彭超準備一張「暖心課桌」。彭超順利被同濟大學法學院擬錄取，他6日在朋友圈發了一條動態：「工作了兩年，今年又可以重回校園了，同濟大學，九月等我！」

影音來源：YouTube

華西都市報報導，這名「用腳寫字」的考生叫彭超，6歲時不幸觸碰到變壓器上的電線，導致雙臂截肢。但他沒有被命運打倒，開始嘗試用腳來寫字、洗臉刷牙、洗衣做飯。經過艱苦的努力，他完全做到以腳代手、生活自理。2015年就讀四川大學法學院，今年可望進入同濟大學法學院讀研，未來準備繼續讀博。

據報導，3月27日下午，彭超跟其他複試考生一道走進筆試考場，並用與其他考生相同的時間，答完所有試題。28日下午，他進入面試教室，老師們進行專業問題和專業英語提問。29日，因初試、筆試和面試成績達到法學院錄取分數線，他順利被同濟大學法學院擬錄取。

彭超2014年參加高考，考了538分，但平時成績都在580分左右的他不甘心，決定復讀。

2015年，他以603分被四川大學法學院錄取，滿分90分的生物科目，他考了83分，是當年攀枝花高考生物單科第一名。

報導指出，彭超進入川大後，學校專門為他「定製」床和書桌，但在學業和成長方面並未降低要求。

報導稱，用腳寫字慢，仍然是彭超在學習的最大難題。考試時，老師都會主動告訴彭超，如果到考試結束還沒有答完題，可以延長時間。但他大多數時候並不願意接受這樣的「優待」。

彭超喜歡詩詞，曾在川大中華經典美文誦讀大賽上表演。大一下學期，他參加央視的「中國詩詞大會」，過五關斬六將，勇奪該節目首位擂主。

報導表示，彭超也積極參加各種課餘活動，他和大家一樣選修體育課，「我選的足球，不用手的！」彭超球踢得不算好，但他喜歡和大家互動的感覺。他說：「雖然有不便，但是我還是想要努力跟大家一樣，別人做得到的，我也可以。」

面試 高考 足球

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