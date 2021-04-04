海南椰樹集團反擊：搞垮我們 50萬農民脫富返貧

椰樹集團在官方微博上發布招聘廣告，「入學就有車、有房、有高薪、肯定有美女帥哥追」等內容引發爭議。（取材自觀察者網）

就招聘廣告因涉嫌違法被立案調查一事，海南椰樹集團喊冤，稱擔心企業被搞垮，6000多員工再次吃苦，50萬農民也將「脫富返貧」。

觀察者網報導，椰樹集團海南椰汁飲料有限公司官方微博@海南椰樹集團日前發布「椰樹集團培養正、副總經理學校再招生 」的廣告海報，寫有「入學有車、有房、有高薪、肯定有美女帥哥追」、「畢業後包工作，升任集團副總裁後年薪108萬，有貢獻獎勵600萬海景房，獎勵1000萬別墅」等宣傳語。

海報上沿用代言人徐冬冬「S」形曲線造型的照片，配字「我從小喝到大」。廣告內容隨後引發社會爭議。海南省市場監管局近日依法對椰樹集團發布涉嫌違法廣告的行為進行立案調查。

據報導，這則廣告引發輿論批評，人民日報評論批椰樹集團把低俗廣告當作「宣傳風格」，實在匪夷所思。創意可以有，底線不能無。商業也屬於「注意力經濟」，通過優質創意吸引眼球無可厚非，但再自由的創意也有不能觸碰的底線。

4月2日，@海南椰樹集團發布文章《椰樹員工和網民五個擔心，招聘信息被查處引全國炒作，將再次瀕臨破產 》，稱近期椰樹不是在其他媒體、僅是在自己的官微上面向全國發布高薪招聘人才的信息，用了「有車、有房、有高薪，肯定有美女帥哥追」這句話，目的是吸取營銷人員長期背井離鄉和待遇低難找對象導致前幾次招聘人才報名少的教訓提出來的。

椰樹集團稱：「這句話並沒有明確違反現行法律法規，屬於法無禁止即可行的範疇，美女帥哥是當前社會的通俗叫法。」

此外，文章稱這句話被查處引發「全國炒作」，椰樹集團員工「和網民」以此提出了五個擔心：擔心「影響海南向世界開放的形象」，擔心「走向世界的中國名牌被查處搞垮」，擔心海南50萬種植椰子的農民「脫富返貧」，擔心椰樹落實「一帶一路」國家戰略赴印尼和越南 辦廠及柬埔寨種植椰子受阻，擔心椰樹1981年-1985年連續五年虧損、僅差兩萬元就瀕臨破產、員工發不出工資的慘狀再現，6000多員工再次吃苦。

「『椰樹』如果被搞垮，50萬農民也將『脫富返貧』。」椰樹集團寫道。