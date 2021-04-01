成都女「愛上」久未聯繫小學同學 醫生：是妄想症得治

四川成都女孩凡夢（化名）突然性情大變，說自己很多年前的小學同學大宇喜歡自己，還堅持要和大宇結婚。圖為示意圖非當事人。(中新社資料照片)

幾個月前，四川成都女孩凡夢（化名）突然性情大變，說自己很多年前的小學同學大宇喜歡自己，還堅持要和大宇結婚。大宇一頭霧水，再三拒絕了凡夢，卻始終沒有阻止她瘋狂的追求。後來，凡夢去找大宇的心越來越堅定，大學也不上了，還和父母大打出手。醫生表示，這是「鍾情妄想」症，應及時治療。

成都商報報導，大學生大宇經常在朋友圈分享自己大學生活的點點滴滴，這些再平常不過的小事情，卻被成都女孩凡夢翻來覆去看了一遍又一遍。「他發美食 是想邀請我吃飯，想和我約會；他是想和我一起出去玩…」每看完一遍，她都再一次確定地認為，大宇肯定喜歡自己。

凡夢今年20歲，和大宇曾是小學同班同學，兩人很多年前通過小學微信 群添加為好友。不過，就算加了好友，由於畢業那麼久了，兩人幾乎不聊天。

後來，凡夢的父母知道了女兒的想法，因為凡夢打算去找大宇，並且還聲稱要和大宇結婚；如果父母不同意，她就離家出走，甚至自殺。

凡夢的父母不太理解，女兒性格內向，很少跟男生接觸，沒怎麼談過戀愛。和一個男生從不聊天，僅僅看了朋友圈就認為對方喜歡自己？真是讓人摸不著頭腦，他們也找到了大宇，打算問個究竟。

對於凡夢一家的出現，大宇一臉無辜，他堅決否認自己喜歡凡夢一事，並認為自己發的朋友圈不存在任何暗示，只是很平常地分享生活的點滴而已。大宇還說，自己不會和凡夢談戀愛，更不會結婚。

「他是在考驗我。」面對大宇的否認，凡夢卻這樣認為。

就算被刪好友、被拉黑，凡夢還是義無反顧地想去找大宇，被父母阻止後，她甚至對父母動起了手。

經過三個多月的煎熬，凡夢的父母把女兒送到成都市第四人民醫院，電子科技大學碩士研究生導師、醫院急性精神科病區主任姚剛表示，凡夢是生病了，一種名為「鍾情妄想」的精神分裂症。經過一個月的住院治療後，凡夢臨床上痊癒，如今已經順利出院。