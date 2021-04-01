我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗難約華人歎：預約網站無中文 想打卻搶不到

輝瑞聲明：疫苗能防南非變種病毒

成都女「愛上」久未聯繫小學同學 醫生：是妄想症得治

中國新聞組／北京1日電
四川成都女孩凡夢（化名）突然性情大變，說自己很多年前的小學同學大宇喜歡自己，還堅持要和大宇結婚。圖為示意圖非當事人。(中新社資料照片)
四川成都女孩凡夢（化名）突然性情大變，說自己很多年前的小學同學大宇喜歡自己，還堅持要和大宇結婚。圖為示意圖非當事人。(中新社資料照片)

幾個月前，四川成都女孩凡夢（化名）突然性情大變，說自己很多年前的小學同學大宇喜歡自己，還堅持要和大宇結婚。大宇一頭霧水，再三拒絕了凡夢，卻始終沒有阻止她瘋狂的追求。後來，凡夢去找大宇的心越來越堅定，大學也不上了，還和父母大打出手。醫生表示，這是「鍾情妄想」症，應及時治療。

成都商報報導，大學生大宇經常在朋友圈分享自己大學生活的點點滴滴，這些再平常不過的小事情，卻被成都女孩凡夢翻來覆去看了一遍又一遍。「他發美食是想邀請我吃飯，想和我約會；他是想和我一起出去玩…」每看完一遍，她都再一次確定地認為，大宇肯定喜歡自己。

凡夢今年20歲，和大宇曾是小學同班同學，兩人很多年前通過小學微信群添加為好友。不過，就算加了好友，由於畢業那麼久了，兩人幾乎不聊天。

後來，凡夢的父母知道了女兒的想法，因為凡夢打算去找大宇，並且還聲稱要和大宇結婚；如果父母不同意，她就離家出走，甚至自殺。

凡夢的父母不太理解，女兒性格內向，很少跟男生接觸，沒怎麼談過戀愛。和一個男生從不聊天，僅僅看了朋友圈就認為對方喜歡自己？真是讓人摸不著頭腦，他們也找到了大宇，打算問個究竟。

對於凡夢一家的出現，大宇一臉無辜，他堅決否認自己喜歡凡夢一事，並認為自己發的朋友圈不存在任何暗示，只是很平常地分享生活的點滴而已。大宇還說，自己不會和凡夢談戀愛，更不會結婚。

「他是在考驗我。」面對大宇的否認，凡夢卻這樣認為。

就算被刪好友、被拉黑，凡夢還是義無反顧地想去找大宇，被父母阻止後，她甚至對父母動起了手。

經過三個多月的煎熬，凡夢的父母把女兒送到成都市第四人民醫院，電子科技大學碩士研究生導師、醫院急性精神科病區主任姚剛表示，凡夢是生病了，一種名為「鍾情妄想」的精神分裂症。經過一個月的住院治療後，凡夢臨床上痊癒，如今已經順利出院。

微信 美食

上一則

華春瑩回轟美 香港今日的發展不是外國恩賜

下一則

美無意取消對中課徵的關稅 北京盼雙方對話

延伸閱讀

兒被親舅拐賣 父母尋子20年：永不原諒人販子

兒被親舅拐賣 父母尋子20年：永不原諒人販子
母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母
種族歧視掀族群瘡疤 被領養亞裔們徬徨、脫節

種族歧視掀族群瘡疤 被領養亞裔們徬徨、脫節
鴻海成都廠區 再次入選「燈塔工廠」

鴻海成都廠區 再次入選「燈塔工廠」

熱門新聞

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

2021-03-28 10:00
李男作案凶器。（取材自華商報）

安徽男出軌小姨子三人行10年 離婚後「被分手」砍死她

2021-03-26 10:00
中國外交部發言人華春瑩。（中國外交部官網）

涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構

2021-03-27 09:46
世衛組織探究新冠病毒起源的專家團，1月31日在武漢華南海鮮市場外聽取簡報。美聯社

美聯社：WHO報告指實驗室外洩病毒「極不可能」

2021-03-29 09:03
「最美女翻譯」張京。（取材自新民周刊）

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

2021-03-23 08:00
李師傅鼻子上的增生物比鵝蛋還大，已經蓋到了下嘴唇。（視頻截圖）

酒齡40年、喝酒上萬斤…56歲遼寧男長出「象鼻子」

2021-03-27 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
川普接受兒媳專訪 影片上線20分鐘遭臉書下架

川普接受兒媳專訪 影片上線20分鐘遭臉書下架
一洲焦點／曼哈頓殺母暴徒落網 攻擊亞裔何時了？

一洲焦點／曼哈頓殺母暴徒落網 攻擊亞裔何時了？
南加橘郡槍案4死2傷 1孩童身亡 槍手已被捕

南加橘郡槍案4死2傷 1孩童身亡 槍手已被捕