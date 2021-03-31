洛陽女想分手 竟遭被男友潑油全身火「一扶肉就掉…」

張姓女子(左)因想要跟吳姓男友(右)分手，沒想到被男友潑汽油。(取材自法視齊魯)

半年前，藏族網紅拉姆直播時遭前夫縱火 身亡，引爆反家暴 討論。如今相同情節重演，河南洛陽一名張姓女子想跟吳姓男友分手，日前竟在自己開的餐館內被男友潑汽油，不僅毀容，還全身嚴重燒傷命危，幫忙滅火的鄰居還說，「她全身都是火，一扶皮就會掉了，不敢扶她。」

法視齊魯報導，張姓女子的妹妹表示，吳男控制欲極強，而且常常毆打張女，兩人也常因感情以及經濟問題吵架。張女的妹妹還說，吳男施暴手段凶狠，只要姊姊提分手，吳男就把張女士綁在床上打，還一邊喊著，「我的婚姻字典裡沒有離異，只有喪偶」。吳男還在張女的手機 裡、車上安裝GPS定位，甚至持刀威脅，「妳要是不跟我過，我這輩子不會放過妳們全家。」

沒想到近日，吳男竟直接到張女開的餐館內潑汽油，造成張女全身42%面積三度燒傷，面臨毀容和截肢的風險。張女妹妹說，現在姊姊每上一層藥就像脫一層皮，「她不只一次跟我說，放棄吧，別治了，她已經忍受不了這種疼痛。」

據報導，張女不得不停止店裡生意，沒有經濟來源後，高額的治療費用也讓張女一家備感無力。

事後警方找到吳男家屬了解情況，吳的姊姊稱，弟弟已經一年多沒回家，所以不知情，但她說弟弟和張女在一起後，弟弟和弟媳才離婚，張女還和前夫糾纏不清。對此張女的妹妹氣憤澄清，吳某是2014年離婚，那個時候張女和他只是剛認識的同事而已，至於前夫一事，張女妹妹表示，姊姊離婚後和前夫就再沒往來，且前夫已經再婚。

據報導，儘管遭遇如此對待，但當律師探望張女，並告知吳男有可能被判死刑時，沒想到張女躺在病床上忍痛長嘆說：「唉，不至於死刑這麼誇張，人活一輩子都不容易。」張女的反應引起網友熱烈討論，有人氣憤：「這不叫善良，這叫無底線，是放縱他的惡行！」「這女的絕對腦子有問題，等他出獄再來弄死你啊？」不過也有很多人相當心疼張女的遭遇，「這麼善良的女人，為什麼碰到這種殘忍的男人？」