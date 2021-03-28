玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

三對夫妻為了「增加情趣」，相約出遊玩「換妻遊戲」。不料卻在公安 機關到酒店查房時「抓了現行」，更被法院以「聚眾淫亂罪」判刑。

今日女報報導，朱男和牛女、苟男和楊女、馬男和呂女三對夫妻，相約到三亞旅行，順便玩玩「換妻遊戲」。三對中年男女正得不亦樂乎之時，卻被公安機關查房時「逮獲」。法院認為，這三對夫妻為了滿足自己不恥的性慾，聚眾發生性關係，其行為構成了聚眾淫亂罪，分別判處1年有期徒刑。

對於法院的判決，六人均不認罪，他們自認在賓館做這些事並沒有侵害「聚眾淫亂罪」，因為他們的活動是秘密進行的，所以並不構成犯罪。「我們說好了大家三對夫妻互相換一下增添情趣。現在法院憑什麼判我們聚眾淫亂？我們都是自願的啊！」「我們都是在賓館啊，又沒有危害社會，憑什麼要坐牢？」

廣州金鵬律師事務所律師陸程表示，「聚眾淫亂罪」是1979年從刑法的「流氓罪」中拆分出來的一個罪名，保護的是正常的社會公共秩序和善良風俗，雖然案中六人都是自願的，但他們的行為對公共秩序造成了破壞，所以仍然要受到法律制裁。

不少網友也對這個「奇葩」案例議論紛紛，大部分認為如此行為危害社會，坐牢活該。但也有人認為「不公開且沒有傳播，而且又是夫妻之間都認可的事，怎麼說是違法？」