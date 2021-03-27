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青海美協主席作品爆抄襲 專程飛天津道歉…吃了閉門羹

中國新聞組／北京27日電
被爆抄襲的王筱麗。（取材自紅星新聞）
被爆抄襲的王筱麗。（取材自紅星新聞）

有美女畫家之稱的青海美協主席、最年輕中國美協理事王筱麗，被爆多幅畫作涉嫌抄襲書畫家馬寒松的作品。王筱麗26日透過媒體發表道歉信，稱自己對抄襲行為深感羞愧和內疚。青海省文聯稱正在調查了解，後續會公布調查結果，回應外界質疑。

新京報報導，網上一篇題為「曝美女畫家、青海美協主席、最年輕中國美協理事涉嫌抄襲數年？」的文章率先為醜聞點火，文章公布了14組作品對比圖，畫作內容高度一致，相似程度幾如「複印」，但馬寒松的作品年份明顯早於王筱麗。

馬寒松作品（左）與王筱麗作品（右）對比。（取材自中國青年網）
馬寒松作品（左）與王筱麗作品（右）對比。（取材自中國青年網）

王筱麗在致歉信中表示，「馬寒松先生是我素來崇敬的藝術家，特別喜歡他的作品風格，也學習臨摹他的畫作以提升自己。由於我的虛榮、僥倖心理作祟，致使抄襲作品流向社會，給馬寒松先生造成了極大傷害，也給中國美協和青海美術界帶來不良影響，我萬分痛悔，難辭其咎。」「我深知自己的行為不是一句歉意就能夠得到馬寒松先生和網民諒解的」。

王筱麗表示，她在第一時間向中國美協、青海文聯作了深刻檢查後，立即飛赴天津，想當面向馬寒松道歉，「懇求先生給我一次悔改的機會」。但「始終緣慳一面」，只好「抱憾而返」。王筱麗說，「這次錯誤是嚴重的、教訓是慘痛的，我將銘記在心，痛改前非，以實際行動回報社會。再次向馬寒松先生和網民們表示誠摯的歉意！懇請大家的原諒！」

王筱麗還表示，「需要說明的是，抄襲作品沒有參加過任何展覽和評獎。同時，網路列舉的部分作品落款字跡不是我的。」

報導指出，王筱麗於1975年9月在青海省西寧市出生，畢業於西安美術學院國畫專業，作品多次獲國展獎項。馬寒松1949年出生於天津出生，畢業於中央工藝美院書裝專業，1978起出版連環畫作品70部，曾獲中國第四屆連環畫評獎繪畫銀獎及優秀封面獎。

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