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冰川撈出遺體… 證實是「西藏冒險王」 網友：一路好走

中國新聞組／北京24日電
王相軍曾花了7年的時間徒步70多座冰川，圖為他生前在前往冰川的路上休息。（取材自封面新聞）
王相軍曾花了7年的時間徒步70多座冰川，圖為他生前在前往冰川的路上休息。（取材自封面新聞）

西藏自治區嘉黎警方日前公告稱，在「西藏冒險王」王相軍出事的依噶冰川下游河道打撈出一具男屍，疑是「意外」落水失蹤的「西藏冒險王」。日前有媒體報導，嘉黎縣打撈出的男屍確認為王相軍遺體。23日上午，#西藏冒險王遺體確認#話題登上新浪微博熱搜第一。眾多網友紛紛表示，「你把一生都獻給冰川，一路走好！」

大象新聞報導，從「西藏冒險王」王相軍的弟弟王龍、其聘用代理律師尤宏旭以及其他相關渠道證實，嘉黎縣警方經過DNA鑒定檢測，確認近日從依噶冰川下游冰層打撈出來的男屍為此前落水失蹤的王相軍本人。

目前律師和第三方法醫已趕到嘉黎縣，家屬將與警方一起進行屍檢查明王相軍死亡原因。

3月23日上午，#西藏冒險王遺體確認#話題登上新浪微博熱搜第一。眾多網友紛紛表示：「回家了，冒險王，望您下輩子還做冒險王」、「你把一生都獻給冰川，一路走好！」「感謝您帶來的冰川風景，願您安息」。

網紅「西藏冒險王」王相軍去年12月拍片時失足，消失在西藏嘉黎縣的冰川中，多支搜救隊伍搜索兩個月仍找不到人，網路上還傳出王相軍是遭人密謀殺害。西藏那曲市嘉黎縣公安局22日通報，經現場勘查確認及傳喚證人、確認事故鑑定報告等證據後，證實王相軍為意外落水失蹤。

王相軍曾花了7年的時間徒步70多座冰川，記錄冰川消融前的景象。他在前年12月6日，在西班牙馬德里舉行的第25屆聯合國氣候變化大會上，時年29歲的王相軍受邀登上講台，向全球氣候專家分享他多年來拍攝記錄冰川的影像資料，希望更多人關注氣候變化，參與到保護環境。

王相軍生前查看相機裡的照片。（取材自封面新聞）
王相軍生前查看相機裡的照片。（取材自封面新聞）

冰川 微博 公安

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