貨拉拉跳車事件 司機為搶單偏航 女要求停車未果墜亡

一間工廠監視器於事發當晚21時29分拍攝到事發前，車女士坐在貨拉拉貨車上的最後身影。（取材自南方都市報）

長沙市公安 局3日公布「貨拉拉 女生跳車事件」調查結果，指周姓司機為搶下一單偏航，與跟車的23歲車姓女子衝突，車女要求停車未果，將身體探出窗外後墜車。警方通報：死者衣褲未發現撕扯破解開線痕跡，體表未發現搏鬥抵抗傷，衣褲、指甲均未驗出周姓司機基因型。同日，周姓司機已因涉嫌過失致死罪被批捕。

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綜合媒體報導，2月6日15時許，周姓司機通過手機App 貨拉拉平台接到車女的搬家訂單，當日20時38分，周男駕車抵達搬家處，詢問車女是否需要付費搬運服務，被車女拒絕。車女先後15次從一樓夾層將衣物、被褥等生活用品以及寵物狗搬至車上，期間，周男多次催促車女快點搬東西上車出發，並告知車女，按照貨拉拉平台規定，司機等待時間超過40分鐘將額外收取費用，車女未予理會。

21時14分，周男駕駛車輛出發前往目的地，車女坐副駕駛位，周男又問車女到達目的地後需不需要卸車搬運服務，再次遭到車女的拒絕。

在行駛過程中，周男為節省時間並提前通過貨拉拉App搶接下一單業務，更改了行車路線，車女兩次提出車輛偏航，周男起先未搭理，後用惡劣口氣表露對車女不滿。隨後，車女又兩次提岀車輛偏航並要求停車，周男仍未予理睬，車女因此起身離開座椅並將身體探出車窗外後，周男未制止也沒有緊急停車，僅輕點剎車減速並打開車輛雙閃燈。

車女從車窗墜車後，周男停車查看，發現車女躺在地上，頭部出血，急忙撥打120急救電話，並在救護車司機的提醒下撥打110報警，公安機關以涉嫌過失致人死亡罪對周男刑事拘留。

貨拉拉方面稱，正持續配合司法機構對此事的進一步調查取證，並再次為這次的不幸事件致歉。