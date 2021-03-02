我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國貿易議程報告出爐 確認拜登團隊對北京態度

化敵為友增供應量！默克藥廠將幫對手嬌生生產疫苗

浙江小伙愛上女按摩師 貸款30萬消費 她撇清：他有病吧！

中國新聞組／北京2日電
小徐說，孫技師經常給自己發信息說想他，於是他就過來消費。（取材自看看新聞）
小徐說，孫技師經常給自己發信息說想他，於是他就過來消費。（取材自看看新聞）

一名浙江杭州男子小徐，為了照顧「女友」的生意，兩年來貸款近30萬人民幣（4.6萬美元）找孫姓女子按摩，甚至連累父親幫忙還錢。沒想到，對孫女來說兩人根本不是男女朋友，並開罵對方「有病」。現在，父子倆指控孫女以談戀愛的名義誘導顧客消費，目前監督管理所已介入調查。

來源：YouTube

看看新聞Knews報導，28歲的小徐前兩年去理髮店理髮時，認識負責按摩的孫姓女技師。小徐聲稱對方同意做他女朋友，前提是他得經常到店裡消費。

實際上，小徐一個月的收入還不到5000元（約772美元）。小徐表示自己對錢不敏感，每次花錢就是幾千，而孫技師一邀約他就不由自主前往。小徐說，孫女經常發信息說想他，他就過去消費，還以為對方當他是男朋友。

小徐告知對方沒錢後，孫女卻要求他網貸繼續消費，並說「店裡都這樣，很正常」。僅一年，小徐就在店裡消費超過17萬，兩年下來貸款了30多萬，讓父親老徐直呼受不了，自己還款速度根本跟不上兒子消費的速度。

孫技師說小徐有病，自己跟他並非是男女朋友。（取材自看看新聞）
孫技師說小徐有病，自己跟他並非是男女朋友。（取材自看看新聞）

對此，該理髮廳店長表示孫女在兩個月前已離職，而記者致電孫女，詢問小徐在店裡的消費情況時，孫女則直接開罵，說小徐「有病」，自己跟他並非是男女朋友關係。

更諷刺的是，店長告知小徐，孫女其實已有老公。

父子倆認為，孫女以談戀愛的名義誘導顧客消費，應該退回1年內小徐消費的17萬。目前杭州文暉市場監督管理所已經介入調查。

貸款 美元 人民幣

上一則

中國財長：今年續實施積極財政政策和穩健貨幣政策

下一則

中網媒：敢報復中國 禁台產品進口將排山倒海而來

延伸閱讀

飛簷走壁抓罪犯 浙江警這一跳…帥到刷爆朋友圈

飛簷走壁抓罪犯 浙江警這一跳…帥到刷爆朋友圈
日本富士按摩椅 年度回饋大甩賣

日本富士按摩椅 年度回饋大甩賣
快看世界／浙江醫護接種疫苗意願只有27%...原因是？

快看世界／浙江醫護接種疫苗意願只有27%...原因是？
浙江草叢驚見白布「裹屍」 警掀開看…竟是矽膠娃娃

浙江草叢驚見白布「裹屍」 警掀開看…竟是矽膠娃娃

熱門新聞

吳孟達拍過無數膾炙人口的經典作品。圖／摘自微博

吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」

2021-02-27 11:48
美國在疫情大流行期間向中國購買大量口罩等防護用品，等到接種疫苗，還要再向中國買大量針頭注射器，讓美國參議員非常驚訝。（路透）

繼口罩之後…美8成疫苗針頭和注射器來自中國 參議員震驚了

2021-02-27 16:22
SSMB原理驗證實驗示意圖。（取材自《自然》）

「卡脖子」有解！清華團隊發表光刻機科研成果

2021-02-25 20:51
「花了800多也沒加滿一箱油」視頻其實是去年拍的。(視頻截圖)

黑加油站？寶馬800元加不滿油箱 真相大白：一毛沒花！

2021-02-26 14:00
記者採訪時，被扶大媽說，她不是不講道理的人。（視頻截圖）

少年扶倒地鄭州老人 反被索賠777美元 老婦：我良心過得去

2021-03-01 10:00
廢品回收員張泉。(取材自紅星新聞)

90後海歸碩士 辭掉金融分析員幹「收廢員」 月入5萬

2021-02-24 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫
紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業
美議員提決議案籲廢除一中政策 美台正式建交

美議員提決議案籲廢除一中政策 美台正式建交
華郵：許多失業民眾到報稅季節才驚覺失業津貼要繳稅

華郵：許多失業民眾到報稅季節才驚覺失業津貼要繳稅
2女搭機種族辱罵、攻擊錄影男乘客 美航迫降

2女搭機種族辱罵、攻擊錄影男乘客 美航迫降