浙江小伙愛上女按摩師 貸款30萬消費 她撇清：他有病吧！

小徐說，孫技師經常給自己發信息說想他，於是他就過來消費。（取材自看看新聞）

一名浙江杭州男子小徐，為了照顧「女友」的生意，兩年來貸款 近30萬人民幣 （4.6萬美元 ）找孫姓女子按摩，甚至連累父親幫忙還錢。沒想到，對孫女來說兩人根本不是男女朋友，並開罵對方「有病」。現在，父子倆指控孫女以談戀愛的名義誘導顧客消費，目前監督管理所已介入調查。

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看看新聞Knews報導，28歲的小徐前兩年去理髮店理髮時，認識負責按摩的孫姓女技師。小徐聲稱對方同意做他女朋友，前提是他得經常到店裡消費。

實際上，小徐一個月的收入還不到5000元（約772美元）。小徐表示自己對錢不敏感，每次花錢就是幾千，而孫技師一邀約他就不由自主前往。小徐說，孫女經常發信息說想他，他就過去消費，還以為對方當他是男朋友。

小徐告知對方沒錢後，孫女卻要求他網貸繼續消費，並說「店裡都這樣，很正常」。僅一年，小徐就在店裡消費超過17萬，兩年下來貸款了30多萬，讓父親老徐直呼受不了，自己還款速度根本跟不上兒子消費的速度。

孫技師說小徐有病，自己跟他並非是男女朋友。（取材自看看新聞）

對此，該理髮廳店長表示孫女在兩個月前已離職，而記者致電孫女，詢問小徐在店裡的消費情況時，孫女則直接開罵，說小徐「有病」，自己跟他並非是男女朋友關係。

更諷刺的是，店長告知小徐，孫女其實已有老公。

父子倆認為，孫女以談戀愛的名義誘導顧客消費，應該退回1年內小徐消費的17萬。目前杭州文暉市場監督管理所已經介入調查。