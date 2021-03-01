罕病兒救命藥1針70萬 創下中國藥品新紀錄

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中國新聞組／廣州1日電
杜佳將家裡改造成一個小型ICU病房，從呼吸機、咳痰機、制氧機，到血氧儀、吸痰器、霧化機，全部配置齊全。（取材自南方Plus）
杜佳將家裡改造成一個小型ICU病房，從呼吸機、咳痰機、制氧機，到血氧儀、吸痰器、霧化機，全部配置齊全。（取材自南方Plus）

南方乍暖還寒，天氣開始轉陰。廣東茂名市人民醫院兒科病房裡，31歲的杜佳日前稍微鬆了一口氣，10個月大的二寶「米粒」終於控制住肺炎，可以出院回家，這個春節他們一家都在醫院裡度過。每一次普通的肺部感染全家就如臨大敵，是因為「米粒」患有一種類似漸凍症卻更加嚴重的隱性遺傳病──脊髓性肌萎縮症（簡稱SMA），由於呼吸肌無力，沒有咳痰能力，小小的痰液堵塞都有可能致命。

南方Plus報導，「米粒」出生第三個月起，杜佳發現孩子不愛動了，肢體無力，呼吸和吞嚥能力減弱，哭啼聲也不洪亮。

來源：YouTube

據報導，杜佳聽從醫生建議，帶孩子到深圳兒童醫院做基因檢測，當得到SMA確診報告，杜佳感覺天都塌了下來。去年10月29日，杜佳永遠都忘不了這一天，她和丈夫揣著11張銀行卡，裡面除了自己的積蓄和貸款，還有雙方父母的退休金、公積金，親戚朋友的借款，甚至有90歲奶奶一輩子省下的3萬元存款，夫妻倆一邊刷卡一邊流淚，一共刷了69萬9700元（人民幣，下同，約10.8萬美元），來自一個年收入不足10萬元的普通家庭。

諾西那生納注射液是全球首個SMA精準靶向治療藥物，2019年獲批准國內上市，每支69.97萬元的售價創下了中國藥品的新紀錄。第一年注射6針，往後每年注射3針，終身用藥。

即便有「買一贈五」的政策，全家四處籌得的錢也僅是「米粒」一年的治療費用。藥房代表深知他們的不易，反覆告訴杜佳，只要沒拆封都可退貨。而杜佳內心已決定，孩子是她帶到這個世上來的，不能放手。

杜佳開始學習護理，她將家裡改造成一個小型ICU病房，從呼吸機、咳痰機、製氧機，到血氧儀、吸痰器、霧化機，全部配置齊全。每天需要霧化、拍背、咳痰、吸痰、注食，以及24小時血氧和心率監測，平均8000次的拍背護理，痰多的時候，一天吸痰次數多達20次。在孩子發病後的十個月時間裡，杜佳即便是深夜也不敢熟睡，一旦血氧儀示警，她需要立刻啟動咳痰機、吸痰器幫孩子把痰液一點點吸出來……。

出院前，茂名市人民醫院兒科醫護人員將全院的愛心捐款和禮物轉交給了杜佳。待到4月，「米粒」周歲時，他將前往深圳，接受第五支藥物的注射治療。

出院回家的車上，為以防萬一，「米粒」依然需要戴上呼吸機。（取材自南方Plus）
出院回家的車上，為以防萬一，「米粒」依然需要戴上呼吸機。（取材自南方Plus）
夜晚，疲憊的丈夫趴在一旁休息，杜佳仍在為「米粒」做護理。（取材自南方Plus）
夜晚，疲憊的丈夫趴在一旁休息，杜佳仍在為「米粒」做護理。（取材自南方Plus）
杜佳對「米粒」的鼻腔進行護理，儘管很難受，但「米粒」不哭不鬧，「懂事」地看著忙碌...
杜佳對「米粒」的鼻腔進行護理，儘管很難受，但「米粒」不哭不鬧，「懂事」地看著忙碌的媽媽。（取材自南方Plus）
血氧儀時刻監控著「米粒」的身體狀況，一旦呼吸出現障礙，就會示警。（取材自南方Pl...
血氧儀時刻監控著「米粒」的身體狀況，一旦呼吸出現障礙，就會示警。（取材自南方Plus）
「米粒」每天只能長時間躺在病床上，為轉移戴面罩的不適，杜佳只能給他短暫看看動畫片...
「米粒」每天只能長時間躺在病床上，為轉移戴面罩的不適，杜佳只能給他短暫看看動畫片。（取材自南方Plus）
杜佳每天都需要幫「米粒」做霧化、咳痰、吸痰、注食，以及8000次的拍背護理。（取...
杜佳每天都需要幫「米粒」做霧化、咳痰、吸痰、注食，以及8000次的拍背護理。（取材自南方Plus）
儘管呼吸和吞嚥能力很弱，但「米粒」擁有正常孩子一樣的智力和情感。（取材自南方Pl...
儘管呼吸和吞嚥能力很弱，但「米粒」擁有正常孩子一樣的智力和情感。（取材自南方Plus）
杜佳內心已經決定，孩子是她帶到這個世上來的，不能放手。（取材自南方Plus）
杜佳內心已經決定，孩子是她帶到這個世上來的，不能放手。（取材自南方Plus）
在家中接受拍痰背心治療的「米粒」，患有脊髓性肌萎縮症。（取材自南方Plus）
在家中接受拍痰背心治療的「米粒」，患有脊髓性肌萎縮症。（取材自南方Plus）

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