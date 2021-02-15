湖南「飛椅」高空急墜16輕重傷 目擊者嚇壞：轉速愈來愈快

遊樂場「飛椅」遊樂設施出現故障，突然急速落下，有乘客與座椅一同摔了出去，周圍有不少遊客被砸傷。（取材自新京報）

湖南邵陽市一遊樂場日前發生駭人意外，遊樂設施「飛椅」在運行中突然從高處急速落下，導致16人受傷，其中三人傷勢較重，但無生命危險。目前遊樂場已暫時關閉，經營人員已被警方控制，有關部門介入調查。

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香港 01報導，邵陽縣某遊樂場的「飛椅」遊樂設施，日前突然出現機械故障。目擊者表示，當時正排隊準備玩設施，突然聽到運行中的設備發出故障警報聲，接著在半空中愈轉愈快後急速落下、撞到地面，有乘客與座椅一同落下，周圍也有不少圍觀遊客被砸傷。

此外，有當時正在乘坐飛椅的遊客用手機 拍下過程，一開始飛椅在空中旋轉時，遊客都興奮呼喊，但飛椅接著失控、突然急速落下，畫面便陷入黑屏，傳出一片慘叫聲。

據新京報報導，有目擊者表示，大部分傷者腳部骨折，其中三人傷勢較重，幸好沒有生命危險；不少傷患都原地坐在飛椅上等待救援。飛椅落下時也砸傷不少人，有傷患說，事發太突然，「大家根本來不及躲」。一位大叔驚魂甫定地從飛椅上走下來，嚇得搥胸大哭。

現場慘叫聲不斷。（視頻截圖）

縣政府辦公室表示，事故中造成16人受傷，已全部送往醫院救治。目前，遊樂場經營者已被警方控制，當地市場、文旅部門已介入調查。事件讓不少春節長假準備去遊樂園的網友膽戰心驚，紛紛表示：「看了這起事故，嚇得都不敢去玩了。」