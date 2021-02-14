疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

小小生前畫面。（視頻截圖）

武漢 一名23歲的美女畢業生「小小」（化名），日前從35樓跳下致死。翌日，其學長收到一封延遲發送的郵件，當中包括其遺書及與男友的聊天紀錄。

遺書中，「小小」透露自己是被大8歲的男友「PUA」致死，她抵押房子為男友買BMW車，錢要不回來，壓力很大。

綜合媒體報導，事發在38天前，「小小」自殺前因腸胃炎一直在嘔吐。她求助男友喻某帶她去醫院，但男友以要睡覺為由拒絕。「小小」轉而求助朋友接她，但是在朋友前去的途中，她卻從35樓一躍而下。

「小小」在遺書中稱，自己被男友PUA而患上憂鬱症，還偷了家的房產證，抵押房產為男友買BMW車。在她自殺前，「小小」的父母甚至不知道女兒有男朋友，而據「小小」的朋友表示，「小小」在去年8月就曾自殺過，是因為感情和債務的巨大壓力。

報導指出，「小小」畢業於美術院校，與喻某是通過社交軟件認識，喻某自稱是博士畢業的富二代，職業是老師。兩人很快確定戀愛關係，但其後「小小」獲知，男友其實是專科學歷，已經失業3年了，「每天就是吃了睡，醒了就去酒吧找妹子」，回家之後還會跟「小小」炫耀自己今天認識了多少個女生。

由於兩人都沒有工作，「小小」偷拿家中的房產證，用房產抵押了79萬元，又以其中50萬購買BMW車給男友，10年間要每月還款5700元。據悉兩人也曾分手，但是喻某哭哭鬧鬧之後，「小小」又心軟和好。

由於「小小」是因憂鬱症自殺，喻某難被追究法律責任，事發後，喻某面對「小小」的家人表現十分強硬。「小小」的父母和朋友與喻某溝通無果，選擇將此事曝光，希望能夠得到外界幫助，而「小小」生前表示不希望自己讓父母背債，在遺書也希望男友能夠還貸款 ，並且該補償的要補償。

PUA （Pick-Up Artist）

原意是指「搭訕藝術家」，也譯為把妹達人，泛指很會吸引異性、讓異性着迷的人和其相關行為。目前以組織的形式快速發展，以網路課程、線下培訓等的方式來教唆人進行詐騙 。目前PUA案例受害者大多為女性，但也有男性受害者案例。