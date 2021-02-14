我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國大買玉米 牛市能持續多久？

澳洲首批疫苗8萬劑本周到貨！2月底開始接種

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

中國新聞組／北京14日電
小小生前畫面。（視頻截圖）
小小生前畫面。（視頻截圖）

武漢一名23歲的美女畢業生「小小」（化名），日前從35樓跳下致死。翌日，其學長收到一封延遲發送的郵件，當中包括其遺書及與男友的聊天紀錄。

遺書中，「小小」透露自己是被大8歲的男友「PUA」致死，她抵押房子為男友買BMW車，錢要不回來，壓力很大。

綜合媒體報導，事發在38天前，「小小」自殺前因腸胃炎一直在嘔吐。她求助男友喻某帶她去醫院，但男友以要睡覺為由拒絕。「小小」轉而求助朋友接她，但是在朋友前去的途中，她卻從35樓一躍而下。

「小小」在遺書中稱，自己被男友PUA而患上憂鬱症，還偷了家的房產證，抵押房產為男友買BMW車。在她自殺前，「小小」的父母甚至不知道女兒有男朋友，而據「小小」的朋友表示，「小小」在去年8月就曾自殺過，是因為感情和債務的巨大壓力。

報導指出，「小小」畢業於美術院校，與喻某是通過社交軟件認識，喻某自稱是博士畢業的富二代，職業是老師。兩人很快確定戀愛關係，但其後「小小」獲知，男友其實是專科學歷，已經失業3年了，「每天就是吃了睡，醒了就去酒吧找妹子」，回家之後還會跟「小小」炫耀自己今天認識了多少個女生。

由於兩人都沒有工作，「小小」偷拿家中的房產證，用房產抵押了79萬元，又以其中50萬購買BMW車給男友，10年間要每月還款5700元。據悉兩人也曾分手，但是喻某哭哭鬧鬧之後，「小小」又心軟和好。

由於「小小」是因憂鬱症自殺，喻某難被追究法律責任，事發後，喻某面對「小小」的家人表現十分強硬。「小小」的父母和朋友與喻某溝通無果，選擇將此事曝光，希望能夠得到外界幫助，而「小小」生前表示不希望自己讓父母背債，在遺書也希望男友能夠還貸款，並且該補償的要補償。

PUA （Pick-Up Artist）

原意是指「搭訕藝術家」，也譯為把妹達人，泛指很會吸引異性、讓異性着迷的人和其相關行為。目前以組織的形式快速發展，以網路課程、線下培訓等的方式來教唆人進行詐騙。目前PUA案例受害者大多為女性，但也有男性受害者案例。

貸款 詐騙 武漢

上一則

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

延伸閱讀

世衛在武漢調查有結論 中網友：下一站該去美國了吧？

世衛在武漢調查有結論 中網友：下一站該去美國了吧？
世衛專家：無證據顯示前年12月前 武漢有疫情傳播

世衛專家：無證據顯示前年12月前 武漢有疫情傳播
世衛專家：新冠病毐出於自然

世衛專家：新冠病毐出於自然
「武漢T恤」引爭議 加使館承認「冒犯公眾情緒」

「武漢T恤」引爭議 加使館承認「冒犯公眾情緒」

熱門新聞

澳籍華裔主播成蕾於去年8月遭中國當局扣留，事隔半年、澳洲當局8日對外證實，成蕾正式以「非法向海外提供國家機密」罪名遭中國正式逮捕。（路透）

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

2021-02-08 08:16
陳金英一度靠賣羽絨服還債。（取材自微信）

浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？

2021-02-07 12:00
8日有用戶表示，Clubhouse在晚間約7時被中國封鎖，中國民眾需要「翻牆」才能使用。圖為示意圖。記者曾學仁／攝影

出手了！中國突封鎖Clubhouse 網友揭破綻：還能翻牆

2021-02-08 08:36
北青報報導，中國三分一桶裝水是「假水」，老闆甚至邊抽菸邊灌水。（今日頭條）

中國三分之一桶裝水是「假水」 老闆邊抽菸邊灌水

2021-02-07 11:37
中國人民解放軍向巴基斯坦軍隊提供的一批新冠疫苗於2月7日運抵巴方。（微博@央視軍事）

中國第3款新冠疫苗3期試驗出爐 有效率74.8%

2021-02-08 19:13

天降鈔票！河中浮幾十萬鈔票 居民出動小船撈網撿錢

2021-02-10 08:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人
蔡康永主持「康熙」12年堅守一原則 小S都覺得怪

蔡康永主持「康熙」12年堅守一原則 小S都覺得怪
「非公民也能打」外國人湧美 搶著打疫苗

「非公民也能打」外國人湧美 搶著打疫苗