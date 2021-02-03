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故事有洋葱…收到志願者父親「遺書」武漢男孩一夜長大

中國新聞組／北京3日電
李家父子以視訊接受央視記者訪問。(視頻截圖)
李家父子以視訊接受央視記者訪問。(視頻截圖)

2020年春節武漢疫情爆發，中學生李安陽收到志願者父親的一封「遺書」，「如果安然無恙，你就把這個信還給我，如果我感染了，或者有什麼問題，你再把這個信打開，裡面會告訴你怎麼做。」一年後，一位網友把這個故事發到網上，引來幾百條評論：「風沙有點大」，「父子倆的互相理解很微妙，有時候一輩子也理解不了，有時候就是一瞬間」。

央視新聞報導，今年1月一位網友把故事發在一個論壇上。網帖寫道，「出租車司機是一名退伍軍人，家裡念中學的兒子正值叛逆期，父子關係很不好。」

疫情暴發後，師傅報名當社區志願者，開車接送病人。臨行前，根據當兵時的習慣，寫了一封遺書交給兒子。

當天夜裡12點多，兒子等他跑完車回家，哇地一聲哭出來。從此，他出門做志願者，兒子提前泡好茶，不論多晚都要等到他回家再睡覺。兒子對同學說，他的爸爸是英雄。

帖子被轉到微博上以後，網友紛紛建議，文藝工作者核實一下，寫個劇本，拍個影片，「經費可以眾籌」。

報導指出，1月下旬，央視新聞《相對論》透過發帖的乘客，再找到出租車公司，聯繫上這對父子。

父親李定平回憶，當時公交車、出租車等車輛全都停運。除夕夜吃完飯後，他提出想當志願者。李安陽先是驚訝，隨即表示不同意，「我就一個父親，沒了就沒了」。

李定平還是去了，和之前當軍人執行任務一樣，他寫了一封遺書。害怕再沒有機會親手交給兒子，他把信給安陽，簡單交代幾句就出門。

安陽說，「上廁所時不小心打開看了」。爸爸在遺書裡囑咐他好好做人，好好做事。「爸爸會在天上看著，要是我做不好的話，他的靈魂會回來找我」。他在廁所裡偷偷哭了一場，心裡只想「把爸爸『打』一頓」。

等到夜裡李定平回家時，安陽第一時間撲進他的懷裡。父子間好長時間沒有過這樣的親密時刻。

收到這封遺書之前，在安陽眼裡，父親是一個「粗魯」的人。「愛跟別人學說髒話」、「我都懶得看到他」。後來，武漢戰「疫」勝利前，安陽寫了一篇作文——最美的逆行者，父親也算一個。我驕傲，我自豪。一旦國家有難，不只是那些逆行者的責任，也是每一個中國人的責任。

安陽透露，長大後也想當解放軍陸軍，「因為我父親也是陸軍。」

租車 疫情 武漢

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