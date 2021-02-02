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深圳女肛門觸診劇痛 憂遭醫性侵 男友為此鬧分手

中國新聞組／北京2日電
一名女子投訴，醫生檢查私密部位時沒有第三人在場。（示意圖／取材自Shutterstock）
一名女子投訴，醫生檢查私密部位時沒有第三人在場。（示意圖／取材自Shutterstock）

廣東一名易姓女子日前因便血問題就醫，在醫生檢查肛門觸診中，感受到一陣劇痛，她憂心遭性侵，希望醫院查明此事，並要求賠償精神損失費。但醫院表示為正常治療。

南方都市報報導，易女士表示，她在2020年12月因便血問題前往深圳市寶安區中心醫院看病，就診過程中，醫生檢查涉及到私密部位。她回憶稱， 在做檢查時，涉及到隱私部位，同時醫生有借助工具觸診，「醫生跟我說要做一個檢查，隨後把我帶到檢查室的小房間，讓我側臥著，並把褲子脫了，沒告訴我用什麼工具，我只是在觸診時，感受到肛門一陣劇痛，大約持續了五分鐘。」

事後，易女士回想當時檢查時並沒有第三人在場，檢查後也沒有提供病歷本等細節，質疑醫生看病不符合流程，並擔憂自己受到侵犯。

報導指出，易女生表示，此事對她的生活造成很大影響，「男朋友因為這個事情跟我鬧分手，兩個人大吵一架，最近很鬰悶，也沒有上班。」易女士稱，希望醫院能夠查明此事，並要求賠償精神損失費。

深圳市寶安區中心醫院回應稱，經初步核查，該醫生是按照正常流程對患者檢查和治療。回顧診療過程中，並未發現醫生對易女士有侵權行為。工作人員回應稱，易女士對性侵一事產生誤會，「其實是正常的醫生醫療履職行為，可能患者在這方面的認知出現偏差，希望患者能以平常心對待。」對於後續事宜，院方依照相關程序處理，並將加強對醫務工作者溝通技能，避免患者產生誤會。

隨後，易女士稱，院方有工作人員代表當事醫生向當時操作不規範帶來的不適表示道歉，對於是否需要精神損失賠償的問題，建議易女士通過法律途徑維權。

深圳市寶安區衛生健康局工作人員表示，已要求醫院依法依規核實該事件流程，具體結果還在調查中。

性侵 隱私

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