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「愛得轟轟烈烈」！貴州新郎接親 踩塌新娘家樓

中國新聞組／北京31日電
踩塌之後的現場。（取材自貴陽日報）
踩塌之後的現場。（取材自貴陽日報）

接親踩塌了新娘家二樓，咋辦？貴州銅仁新郎日前接親不慎踩塌新娘家二樓的新聞登上某社交平台熱搜，眾多媒體官方帳號亦紛紛報導。對此，有網民形容「愛得轟轟烈烈」。

貴陽日報報導，事發地點位於貴州省松桃苗族自治縣長坪鄉的某個村寨，新郎小謝說，房子為木房，已經修了很多年，底下為架空結構，承載力本就不夠大，加之當天上樓接親的人數較多，所以塌了。「這是老房子了，修了三、四十年了，當天差不多二、三十人上樓去了，加上情緒激動，大家跺腳啥的，就塌了。」

小謝說：「塌的那一瞬間還是慌的，害怕有人受傷就不好了，不過後來大家都沒事，就沒那麼慌了。」得知無人受傷後，樂觀的小謝和賓客們還拍起了視頻，並在社交平台上發布。「大家就是覺得好玩，都在說結個婚還把房子踩塌了，世間少見。」參加了婚禮的謝小姐說。

小謝的事在社交平台火了之後，被眾多媒體官方大V報導，登上熱搜，眾人在熱搜上看到之後，紛紛打趣小謝，說他結婚結得「驚天動地」。小謝自己也甚是喜悅，「哈哈哈，這下好了，全國都知道我結婚了，全國人民給我送祝福。」

報導指出，小謝的婚禮已成功舉辦，「兩邊沒有什麼影響的，婚禮正常舉行，新娘也接到了，謝謝廣大網友的關心和祝福。」

也有網友問到，新郎是不是要幫新娘家修房子？據報導，目前新郎家已經在將房子加固維修。

貴州新郎小謝接親時，親友團將新娘家的房子踩塌了。（視頻截圖）
貴州新郎小謝接親時，親友團將新娘家的房子踩塌了。（視頻截圖）

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