曾說「中央不授權公開疫情」 武漢市長周先旺離職

武漢市長周先旺。（視頻截圖）

湖北省武漢 市去年1月23日因疫情封城 ，封城屆滿一周年前夕，曾說「大實話」、帶領武漢經歷封城與抗疫的武漢市長周先旺離任，引起各方揣測。據了解，當時武漢疫情失控、被網民要求追責並稱為「湖北F4」的4名領導中，至今僅湖北省長王曉東職位尚未有變更。

自由亞洲電台報導，曾說自己會為封城決定負責的武漢市長周先旺22日辭職下台。官方在簡短的公告中寫到，「周先旺因工作需要向市人大常委會提出辭去所任職務的請求」，武漢人大會議在22日接受他的辭職。由湖北發改委主任程用文出任武漢副市長、及代理市長，周先旺先前則已出任屬於「閒職」的湖北政協黨組成員。

武漢最早在2019年12月8日出現首例確診病例。1月初，武漢警方以散布謠言的名義，傳喚8名在網絡上傳播有關疫情信息的人員，包含最後染疫過世的李文亮醫師。2020年1月12至18日湖北兩會召開，當地政府仍宣稱疫情「可防可控」，沒有新增病例。

1月18日，武漢百步亭社區照常舉辦「萬家宴」活動，至少4萬多個家庭參加，被視為是疫情早期發生大規模群聚感染的原因。1月20日習近平出面講話後，中國的抗疫行動才彷彿動了起來。1月23日，武漢市政府宣布封城。

來源：美國之音@YouTube

時任武漢市長的周先旺在居民對隱瞞信息的政府感到不滿時，在1月26日上央視直播節目說了一段大實話：「不是隱匿疫情，而是中央不授權。」周的表態，曾被廣泛認為「把鍋甩給中央」，讓民間對中央的不滿聲浪上升至高點。

就在周受訪隔天，習近平在北京接見世衛組織秘書長譚德塞時，親口表示自己在疫情防控中，「一直親自指揮、親自部署」。