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海南農戶賣海鴨標「國宴用」賺568元挨罰40萬

中國新聞組╱廣州17日電
相關產品包裝上均可見「國宴用鴨」字樣。（取材自紅星新聞）
相關產品包裝上均可見「國宴用鴨」字樣。（取材自紅星新聞）

海南省萬寧市農民陳進山因在銷售家養鴨子系列產品上標註「國宴用鴨」等字樣，獲利人民幣568元（約87.6美元），卻因「使用廣告違禁詞」，被罰款40萬元（約6.17萬美元）；由於處罰的數額，高達獲利的800倍之多，網友認行政處罰有「用力過猛」之嫌，何須「殺雞用牛刀」呢？

澎湃新聞報導，陳進山受疫情影響，他養殖的海鴨嚴重滯銷，在當地政府的提倡下，便開設了淘寶店並在網上銷售；他所販賣的笑康牌飛海鴨等4種包材包裝上標註「國宴用鴨」等廣告禁用詞彙字樣，被指違反了《廣告法》第九條，不得使用「國家級」、「最高級」、「最佳」等用語的規定。

紅星新聞報導，陳進山的女婿表示，「對於違法事實我們是認可的，但40萬罰款太重了。」下一步，他們擬向法院提起訴訟，請求免於或減輕處罰。

萬寧市綜合行政執法局表示，處罰40萬元主要依據《海南省工商行政管理行政處罰自由裁量基準》來執行，但因為在銷售中沒有產生廣告費用，故作出40萬元的處罰決定告知。

專家表示，行政處罰不是罰得越狠，執法效果就越好。如果處罰過度，不僅起不到多少教育作用，也會削弱了行政執法的公信力。

法理之外還有情理在。如果當事人所說「家裡住的還是瓦房，一家8口靠賣鴨子維持生計，全年收入還沒超過2萬元」屬實，這樣生活困難的家庭，施以行政處罰後，20年不吃不喝才能把罰款給還上，勢必會讓一個本就困苦不堪的家庭滑向更痛苦的深淵。作為執法者，還得將心比心。

陳進山養殖的海鴨。（取材自紅星新聞）
陳進山養殖的海鴨。（取材自紅星新聞）

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