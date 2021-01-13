游族林奇遺產30億人民幣 由3子女繼承 爆私生子要爭產

游族網絡原控股股東、實際控制人林奇。(Getty Images)

游族網絡原控股股東、實際控制人林奇去年12月25日遭人投毒過世，11日晚間，游族網絡發布公告表示，林奇的股份將由其三個未成年子女繼承，公司實控人變更為前妻，即三個子女的母親許芬芬。但12日網上出現一份林奇非婚生子的出生證明和律師函，要求讓這名孩子成為林奇第一順位繼承人。

紅星新聞報導，2020年12月，網上傳聞游族網絡高層內鬥投毒，董事長林奇已被送進ICU消息。上海警方17日通報稱39歲的林奇疑似中毒。發現林奇39歲同事許男有重大作案嫌疑。而林奇因為救治無效於2020年12月25日去世。

1月11日晚間，游族網絡發布實控人將發生變更暨權益變動的提示性公告。權益變更後，游族網絡公司實控人將由林奇先生變更為許芬芬女士。

公告顯示，林奇生前持有的公司股份2.19億股由其未成年子女林小溪、林芮璟及林漓三人作為繼承人共同繼承。三個子女各自持有股份約為7300萬股，占公司總股本的7.99%，合計2.19億股，占公司總股本的23.99%。初步測算，三個子女繼承的股權價值為30.6億人民幣 (約4.6億美元)。

由於三名子女仍未成年，許芬芬為三人的母親，相關法律行為由其法定監護人許芬芬代理。公告中只披露了許芬芬為林奇三個子女的母親、法定監護人，卻並未披露許芬芬與林奇的關係。

許芬芬目前擔任YOUZU(SINGAPORE)PTE.LTD.董事，該公司為游族網絡全資子公司，註冊地在新加坡 ，主營業務為互聯網遊戲的研發和發行。

報導指出，在游族網絡公告隔日，微博 上曝出林奇還另外有一個小兒子，並曬出出生證明和律師函。

微博ID為「糖醋個里脊啦」的博主稱，林奇與她的姊姊孕育一子，依法給孩子辦理醫學證明。兩人原計畫疫情結束之後辦理登記結婚。

微博中附上了孩子的出生證明以及一份致游族網絡公司的律師函。

出生證明中可以看到，孩子的姓名叫林正清，性別男，出生地點為上海市徐匯區，其母親31歲，父親為林奇，年齡38歲。

律師函還要求游族網絡與各方積極協調，盡快推進委託人與林奇的親子鑑定。

上海創遠律師事務所曹錦彭律師指出，律師函是受林正清的監護人委託起草，並於1月7日發送給游族網絡公司，律師函中的內容都是真實的，關於其他情況不便作出回應。