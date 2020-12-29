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沒錢 趁午休生娃 不想養棄鄰門口

中國新聞組 / 北京29日電
一名女子在上班的中午休息空檔生下一名男嬰，再將男嬰棄置在鄰居家門口。(視頻截圖)
一名女子在上班的中午休息空檔生下一名男嬰，再將男嬰棄置在鄰居家門口。(視頻截圖)

上海日前發生了一起誇張的棄嬰事件，一名女子在上班的中午休息空檔生下一名男嬰，再將男嬰棄置在鄰居家門口。而對於女子懷孕的事情，全家竟無人知情，直到當地警察上門調查時才讓事件曝光。

據「看看新聞」報導，事發於上海市浦東新區，上月4日於當地派出所接獲民眾報案，表示突然在自家門口發現一名男嬰。對此，報案民眾劉姓男子表示，當時剛下班回家時發現有個嬰兒身上被很髒的毯子包著，一開始以為只是娃娃，近看後才發現是一個剛出生的嬰兒。

據警方調查後得知，男嬰為同棟住戶的朱姓女子所拋棄。隨後，朱姓女子也坦承，是因家中已經養5名孩子，原打算要把孩子打掉，事後卻又心軟便瞞著家人偷偷生下來，因為體型本來就比較大隻家人也都沒察覺異狀。目前，警方以涉嫌遺棄罪，將棄嬰女子逮捕歸案。

現年34歲的朱女說，她和丈夫之前各自有一段婚姻。朱女與前夫有一個女兒，丈夫有兩個女兒。結婚後兩人又生了一兒一女，也就是說兩人一共有5個子女了。今年6月，朱女發現已經懷孕好幾個月了，鑑於家中經濟不佳，再養一個孩子很吃力，朱女於是一直瞞著自己懷孕的事情。

11月4日這天，正在新單位上班的朱女突然感覺肚子很痛，她心知孩子快出生了，於是馬上回到了家生完孩子，到了晚上8點左右，將孩子放在樓上鄰居劉軍夫婦的家門口。

而朱女的老公表示如果他知道的話，肯定會讓朱女把孩子打掉的。

警察

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