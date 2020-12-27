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中國修法 滿12歲故意殺人須負刑責

中國新聞組／北京27日電
在河北省廊坊市廣陽區九州鎮中學，廣陽區檢察院檢察官為學生講解法律知識。（新華社）
在河北省廊坊市廣陽區九州鎮中學，廣陽區檢察院檢察官為學生講解法律知識。（新華社）

中國近年發生多起未成年者殺害他人案件，卻因法律保護未成年人、未追究刑責引發議論。13屆全國人大常委會第24次會議26日表決通過刑法修正案（十一），「在特定情形」下調降刑事責任年齡範圍，由原本14歲調降至12歲，也就是12歲以上的未成年者若犯罪，也須負刑責。消息一出，網上一片叫好聲。

大公報報導，刑法修正案（十一）規定「特定情形、特別程序」下，12至14周歲未成年人實施故意殺人等嚴重暴力犯罪，經最高檢核准追訴的應當負刑事責任。在新增條文13件、修改條文34條裡，也明確犯罪者的父母或者其他監護人的管教責任，並規定必要時依法進行專門矯治教育

低齡未成年人刑責範圍
低齡未成年人刑責範圍

在修法前，未滿14周歲的未成年人，無需承擔刑事責任。2018年湖南就發生兩起年僅12、13歲的男孩弒父母的事件，2019年更發生大連10歲女童被13歲男孩殺害的案件，但這些犯人皆因沒有達到法定刑事責任年齡而未承擔刑事責任。

不過，全國人大常委會法工委研究室主任臧鐵偉早前曾表示，低齡未成年人犯罪仍以「教育為主、懲罰為輔」，因此這次修法並未一刀切地下調刑責年齡，12周歲的年齡標準僅適用於故意殺人和故意傷害致人死亡或重殘且情節惡劣的情形；程序上，對符合條件的未成年人刑事追訴需經最高檢察院核准。

此次修法也加大未成年者的保護，增加了特殊職責人員性侵犯罪。對已滿14周歲不滿16周歲的未成年女性負有監護、收養、看護、教育、醫療等特殊職責的人員，與該未成年女性發生性關係的，處三年以下有期徒刑；情節惡劣的，處三年以上十年以下有期徒刑。

此外，這次修法還增加了三類犯罪行為：非法從事人體基因編輯、克隆胚胎的犯罪；嚴重危害國家人類遺傳資源安全的犯罪；非法處置外來入侵物種的犯罪等。同時也提高製售劣藥的刑責，增加侮辱誹謗英烈等犯罪。

來源：澎拜新聞

教育 性侵 中國

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