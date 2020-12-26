80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

邱先甫位於金牛區家中的藏品。（取材自紅星新聞）

成都邱先甫是一名80歲的民營企業家，擁有資產十多億。不過，兩年內，他先後收到57歲的妻子田女士提出的兩次離婚起訴，起因竟是「親子 鑑定傷了妻子心」。日前在邱先甫妻子田女士提出第二次離婚起訴的一審判決中，成都市金牛區人民法院判決邱先甫勝訴，意即兩夫婦不准離婚。

金牛區人民法院認為，為維護婚姻家庭關係穩定，保護婚姻當事人的合法民事權益，挽救雙方的婚姻家庭，判決不准予田女士與邱先甫離婚。據悉，當事人不服地方判決的，有權在15日內向上一級人民法院提起上訴。朱律師表示，對方很可能會上訴。

紅星新聞報導，邱先甫表示，結婚30多年來，他和妻子的感情一直都很好，「形影不離。」包括每天開摩托車帶她上、下班等，「她有什麼要求‌，我從來都是盡全力滿足。」

那麼，妻子為何會提出離婚？原來，最主要原因是邱先甫做親子鑑定。他說，他與前妻生活了7年都‌‌沒有‌‌兒女，而在跟田女士‌‌結婚後便有了兒女，「就有一種輿論說兒女不是我的。」

報導指出，七、八年前，‌‌邱先甫去做了親子鑑定，而結果也證實女兒確實是他們夫妻倆所生，「實際上也證明了她的清白，‌‌但她就因為這個事情對我誤會很深。」 ‌邱先甫說，他跟妻子解釋過，‌‌也道了歉。

邱先甫說，他不願和妻子離婚，「‌‌我都80歲了，‌‌我希望這一生，‌在‌最後畫句號的時候，‌‌有一個家庭，而不是孤身一人。」