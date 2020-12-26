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安徽女整容整成「小丑鼻」 醫師稱手術沒問題反告醫鬧

中國新聞組／北京26日電
任然4月28日自拍，這為第二次修復手術後3個月。（取材自紫牛新聞）
任然4月28日自拍，這為第二次修復手術後3個月。（取材自紫牛新聞）

愛美是人之天性，28歲的安徽姑娘任然日前接受鼻子整容卻出現山根晃動、鼻尖發白等症狀。同一個醫師做了兩次修復手術，也換了三家醫院，在多次協調和討要說法未果，精疲力盡的她連工作也丟了。

揚子晚報報導，任然目前居住在上海嘉定區。2017年，任然做了假體耳軟骨綜合鼻，後發現鼻尖變尖，於是她在上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院接受陳付國醫師面診。

2018年12月29日，陳付國在上海喜美醫療美容給任然做了鼻子第一次修復手術——肋軟骨顆粒隆鼻術。約半年後，任然發現，她的鼻子鼻梁斜掉了，而且山根很高、頂到眉心，鼻尖太尖。

2020年1月1日，陳付國在崑山達拉斯美容醫院給任然做了第二次修復手術。任然仍然不滿意，「我的鼻子是三角鼻，很像小丑的鼻子」。前前後後，總共花了9萬多元。

任然要求退費，陳付國同意與上海喜美醫療美容的醫務處聯繫退還6萬元手術費，但協商始終未達成一致，她至今未收到6萬元退款。

2020年6月12日，當時正在保險公司上班的任然，被人投訴業務有問題。後來，才得知發現投訴人正是陳付國的助理。

報導指出，網上搜索陳付國，其認證信息為上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院整形外科副主任醫師。他還在上海喜美醫療美容等10家執業點。而崑山達拉斯美容醫院是他在江蘇省的執業點。

對於任然的投訴，陳付國上海醫九的助理主管金荊表示，陳付國做的手術沒有問題。任然術後出現的鼻梁歪斜、山根過高、晃動等問題，均屬手術後的倂發症，已經在術前提前告知任然。

對於陳付國承諾退給任然6萬一事，金荊表示，這是迫於壓力，並且前提是任然要先去做鑑定。金荊認為，任然要求退還手術費、與其他患者建群這一系列行為，涉嫌「職業醫鬧」。

此外，金荊還指出，任然在微博小紅書等平台發布與陳付國有關的言論，對陳付國帶來了負面影響，陳付國方已向法院提起訴訟，目前，法院已經立案。

任然12月23日自拍，做了兩次手術，鼻子反而像小丑鼻子了。（取材自紫牛新聞）
任然12月23日自拍，做了兩次手術，鼻子反而像小丑鼻子了。（取材自紫牛新聞）

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