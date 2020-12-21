四川84歲翁性侵13歲智障女致懷孕 判處結果出爐…

13歲女被發現懷孕5個多月，竟然是一名84歲高齡的老人所為。（取材自看看新聞）

四川省廣安市鄰水縣兩河鎮上一對智障母女，成為當地老年男人的獵物，遭遇多次性侵 。這一殘酷事實的被揭開，源於13歲女兒被發現已懷孕5個多月，當地警方對全鎮成年男性抽血做DNA排查，竟然是一名84歲高齡的老人所為。

看看新聞報導，近日，鄰水縣人民法院一審宣判：被告人汪習清犯強姦罪，判處有期徒刑11年，剝奪政治權利2年；其同時賠償附帶民事訴訟原告人周風（化名）逾5.1萬元人民幣 （約7786美元）。

據報導，經法院審理查明，2019年2月、3月份，被告人汪習清在明知被害人周風未年滿14歲，精神智力發育遲滯的情況下，在位於鄰水縣兩河鎮新欣大街一商品房二單位二樓某房屋內，多次與周風發生性關係並致其懷孕。

2019年7月2日，經鄰水縣婦幼保健院鑑定，被害人周風懷孕約逾20周。經廣安市公安 局物證鑑定所鑑定，汪習清、周風是送檢周風引產下的胎兒手掌所屬個體生物學父親、母親。

經重慶市精神衛生中心鑑定，周風患精神發育遲滯（中一重度），無性防衛能力。

報導稱，汪習清作案時84歲。2019年9月5日，汪習清因涉嫌強姦罪被抓獲，2020年7月8日由鄰水縣公安局執行逮捕，次日華鎣市看守所以汪習清身患多種疾病、生活不能自理為由對汪不予收押，當天經法院決定對其取保候審。2020年11月23日不公開開庭審理。公訴方當庭認為汪習清犯強姦罪屬情節惡劣，建議對其在有期徒刑10年至12年幅度內量刑。

周風母親汪某妹，同樣精神發育遲滯(重度)，無性防衛能力。在警方調查周風強姦事件過程中，當地另一名81歲老人代明均先後三次將前往乾田過路的同村村民汪某妹攔下進行強制猥褻。2019年10月31日，鄰水縣法院判決代明均犯強制猥褻罪，判處有期徒刑一年六個月。