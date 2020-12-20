殺3歲女、偕妻跳海… 大連一家三口墜海案 丈夫被控故意殺人

在該案中鄭某偉殺害女兒後，與妻子留下遺書後開車前往星海灣大橋，將女兒遺體扔下橋後跳海自殺，鄭某偉被救起，其妻遺體後被發現。（取材自中國基金報）

遼寧大連鄭姓男子因投資 2000萬元（人民幣，下同，約305萬美元 ）炒比特幣 失利，欠下巨債，於是萌生死意，涉嫌故意殺害3歲女兒，之後與妻子跳海自殺，他僥倖獲救。最近「星海灣大橋一家三口跳橋」事件有了新的進展，大連市檢方以「非法剝奪他人生命、造成一人死亡，涉嫌故意殺人」起訴鄭男。

中國基金報報導，被告鄭男大學畢業後沒有工作，靠著投資身家一度上千萬。但比特幣的巨額波動今年6月初，他已經虧損2000多萬元，鄭男表示，「這些錢裡有我父母的400萬，有我岳父岳母的50萬，其他都是我這些年的積蓄和跟親戚們借的錢。」

據悉，在該案中鄭某偉殺害女兒後，與妻子留下遺書後開車前往星海灣大橋，將女兒遺體扔下橋後跳海自殺，鄭某偉被救起，其妻遺體後被發現。

據南方都市報報導，面對公訴人提問，鄭某偉交代稱，因為「想要一家人在一起」的想法，夫妻倆決定先把親生女兒殺死，再一起跳海自殺。6月17日，其在藥房購買安眠藥後，由妻子餵給女兒。鄭某偉稱，殺害女兒前自己曾「不忍心、有過猶豫」，先用刀捅破了孩子身邊的毛絨玩具。

庭審最後，被告人鄭某偉稱對殺害女兒的罪行供認不諱，並稱妻子自殺起因也是因為自己，希望法院能夠從重判決自己。

然而，比特幣日前突破20000美元大關，創下問世以來新高。當市場還沒喘過氣來時，比特幣價格又勢如破竹，接連突破21000、22000、23000美元三道關口。而今年以來，比特幣漲幅已超200%。

據報導，比特幣行情大漲，此前堅持「看空」比特幣的橋水基金創始人雷·達利奧也鬆口，他認為「在一個人的投資組合中加入這類資產，可以使投資組合多樣化」。不過，達利奧同時表示，如果真的把比特幣與黃金進行比較，他還是更偏向於央行有意向持有並用於價值交換的資產（指黃金）。