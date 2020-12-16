羅永浩認售假：羊毛衫賠3倍

羅永浩銷售的羊毛衫，被發現是偽劣產品。(中新社資料照片)

直播售假又一樁！錘子科技創辦人羅永浩上個月在「交個朋友直播間」銷售了「皮爾卡丹」品牌的羊毛衫，有消費者在收到貨後懷疑衣服不是純羊毛，而是假冒偽劣產品，事件引發網友熱議。對於直播售假的事件，羅永浩日前道歉了。

影音來源：取材自YouTube

觀察者網報導，12月15日，羅永浩通過個人微博 轉發、公眾號等渠道發布聲明，承認其11月28日在「交個朋友直播間」銷售的「皮爾卡丹」品牌羊毛衫，部分送檢後鑑定為非羊毛製品。聲明稱，「交個朋友直播間」感到萬分抱歉和愧疚，將對購買到假羊毛衫的消費者代為進行三倍賠付。

紅星新聞報導，記者致電其中一家供應商工商信息披露的電話，對方表示，「本來發給消費者的應該是羊毛衫，現在發出去的是針織衫，款式是一樣的，只是晚上倉庫操作的時候，把整批貨全部走錯了。」

報導指出，當被問及發錯了多少時，該供應商負責人先是表示，「大概發錯了1萬多件」，後來又表示不確定發錯了多少，「我們是抱著全部100%的（假設）來處理。」根據@交個朋友 11月28日發布的微博，「皮爾·卡丹」羊毛衫的直播間到手價為一件79.9元。