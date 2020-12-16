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杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

中國新聞組／杭州報導
盧女為了維持住良好「信譽」和光鮮的外表，開始美容整形、大買名包。(取材自杭州日報 )
盧女為了維持住良好「信譽」和光鮮的外表，開始美容整形、大買名包。(取材自杭州日報 )

前段時間，一則「26歲女生涉嫌集資詐騙1900萬被公訴」的話題衝上微博熱搜。日前，杭州臨安區人民法院以集資詐騙罪判處被告人盧某有期徒刑12年3個月，處罰金20萬人民幣，並須退賠被害人損失。盧某正是上述話題中的「女主角」。90後，年輕貌美，被抓前是一名房產中介，朋友眼裡的「完美女生」。

杭州日報報導，法院審理查明，盧某在2017年12月至2020年3月期間，以高利為誘餌，長期向30餘名社會不特定對象非法集資累計3億餘人民幣(以下同，約4580萬美元)，至案發，共計造成被害人實際損失1900餘萬元。

據報導，26歲，年輕貌美，事業有成，大牌包一個接一個……這是杭州姑娘小盧給人留下的印象——一名妥妥的「白富美」。然而，小盧9月卻被臨安人民檢察院以涉嫌集資詐騙罪提起公訴。這個罪名也揭開了「白富美」小盧奢侈生活的背後故事。

報導指出，小盧在臨安開了家中介公司，掛靠在其他公司進行中介服務。

2017年臨安行情好，她一年中介費有20來萬。但看到其他中介有低買、高賣的房子，賺得更多，也就動了心思。

2017年底，小盧得知一業主打算以每平方低於市場價1萬元的價格出售一套二手房，她於是借了20萬元想買下，約定借期半個月，光利息就將近10萬。她想這套房，倒手一賣至少能賺30萬，除去利息還是賺頭的。

但不料，房市日益火爆，業主房子不急著賣了。小盧為還這20萬本金和利息，又找他人借了不少，並由此走上了高息借錢、拆東牆補西牆的不歸路。

為了維持住良好「信譽」和光鮮的外表，小盧開始包裝自己，美容整形、名牌包包。她先後兩次赴上海整容，消費72萬元，還在杭州的四家美容院裡消費200多萬元。為博取他人信任能繼續借錢，偶爾還闊綽地大送禮物。

報導稱，2019年年底，一借款人逼著小盧還錢，本金加利息已高達2000多萬元。為了還錢，小盧編造「銀行流水太大，要求其存入2000萬元驗資，為期一個月」的謊言，繼續向親朋借錢，連男友也出面擔保了許多次。

小盧又借到了1000多萬，但這次借款到期，債權人在多次上門索債無果後，最終選擇報警。

而被抓時，「白富美」小盧的賬戶上只剩下4萬餘元。

一則「26歲女生涉嫌集資詐騙1900萬被公訴」的話題衝上微博熱搜。(取材自杭州日...
一則「26歲女生涉嫌集資詐騙1900萬被公訴」的話題衝上微博熱搜。(取材自杭州日報)
盧女被扣押的部分奢侈品。(取材自杭州日報)
盧女被扣押的部分奢侈品。(取材自杭州日報)

詐騙 人民幣 美元

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