出軌賠50萬…廣東男撇「忠誠協議」偷吃 法院判決出爐

廣州一對夫婦曾經協議約定出軌導致離婚，就要賠償對方人民幣50萬元（約7.6萬美元）。（取材自廣州日報）

廣州一對夫婦曾簽署「忠誠協議」，約定兩人若有任何一方因為曖昧異性朋友、婚外情、與他人同居、家暴 等造成婚姻關係破裂而離婚，就一次性開罰人民幣 50萬元（下同，約7.6萬美元 ）、平分共同財產。結果男方出軌被女方發現卻不願繳錢，夫婦倆因此鬧上法院。

廣州日報報導，廣州市白雲區法院近日就該宗離婚糾紛作出判決，認為考慮到男方的背景，50萬元賠償數額明顯偏高，酌定要支付賠償金5萬元。

據報導，袁男和鄭女2017年8月登記結婚，並於2018年10月20日簽署「婚姻財產協議」，約定違者開罰50萬元，沒想到袁男之後被抓包在2019年11月和女生開房間。

鄭女認為男方在婚姻關係存續期間，與其他異性多次發生不正當的男女關係，致夫妻感情徹底破裂，故訴請法院，請求判決准予離婚，並要男方依據協議支付50萬元的損害賠償金。訴訟中，袁男同意雙方離婚，卻認為自己沒有違反協議、不願支付50萬人民幣，又表示自己只是一名貨車司機，沒有能力賠償50萬人民幣鉅款，且協議干涉了離婚自由、應屬無效。

最後法院判准雙方離婚，認為雖無直接證據證明袁男與他人發生性行為，但結合本案情況及男方的的陳述，足以認定男方是有關係曖昧、影響婚姻家庭的異性朋友，並因此造成夫妻感情破裂，符合協議要求，屬於過錯一方，應該賠款。但考慮到約定金額不符袁男經濟狀況，根據袁男收入、日常消費等相關資訊後，判定袁男應賠償鄭女5萬人民幣；袁男雖然不服判決上訴，卻遭到法院駁回、維持原判。