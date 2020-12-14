網約車司機救嬰兒闖紅燈 家屬事後冷漠拒絕作證

網約車司機艾先生說，雖然家屬拒絕接電話讓他感到寒心，但他不後悔救助了這個孩子。（視頻截圖）

廣東東莞一名網約車 司機近日當了一回英雄，載了一家四口直奔醫院，就為了讓嘔吐昏厥的嬰兒進行急救，甚至一連闖了好幾個紅燈，終於成功抵達醫院。不料，他事後聯繫這家人，希望他們為自己的違規作證是出於緊急，卻遭冷漠拒絕。

來源：YouTube

看看新聞Knews報導，網約車司機艾先生先前載到一家三口帶著一個嬰兒，「上車之後不到一分鐘，嬰兒出現了嘔吐昏厥、失去知覺。他的父母更改了目的地去最近的醫院。」

醫院監控顯示當天確有一家三口帶著嬰兒坐了艾先生的車到醫院，下車後抱著嬰兒飛跑就醫。（視頻截圖） 醫院監控顯示當天確有一家三口帶著嬰兒坐了艾先生的車到醫院。（視頻截圖）

由於當時情況緊急，艾先生一路上闖了幾個紅燈，事後艾先生馬上聯繫了交警，交警表示艾先生需要提供相關的醫院證明來處理違規，於是艾先生馬上聯繫當時的家屬，卻遭到對方拒絕接電話、拒絕配合的對待。

警方表示，「司機艾先生當時闖了三個紅燈，要扣18分，需要重新考取駕照 ，艾先生作為一名網約車司機，這個處罰對他的生活影響很大。我們通過調取公共視頻，還有醫院的記錄，發現確實有過這件事。」並說假如艾先生確實救送危重病人，警方會給一個合理答覆。

艾先生說，雖然無法理解患者家屬的態度，但是並不後悔這麼做：「雖然對家屬感到心寒，同時心裡還是溫暖的，救助了一個小孩子，送他去了醫院，我以後也還會這麼做。」