我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1606萬例 德州破140萬例

加州首批疫苗32.7萬劑 醫護人員、安養長者優先打

廣西男遇害下體被割掉 兇手竟是小姨子 逃逸28年後落網

中國新聞組／北京13日電
案發現場。(取材自南國早報)
案發現場。(取材自南國早報)

28年前，廣西南寧橫縣發生一起命案，一男子被殺害在屋內，身上沒穿衣服，且下體被割掉了。令人意想不到的是，兇手竟是死者的小姨子，而她已經不知所蹤。今年12月3日，嫌疑人謝某芳終於落網，橫縣警方武裝押解她到案發現場進行了指認。

南國早報報導，這起案件發生在1992年9月8日，當天中午橫縣那陽派出所民警接到報警，稱在橫縣那陽鄉新安三合磚廠職工宿舍裡，有一名男子遇害。

據報導，當年辦案民警滕華新表示，在事發的小平房裡面，死者謝某躺在床上，沒有穿衣服，只穿一條內褲。頭上有鈍器傷，脖子也有刀傷，下體被割掉了。

報導指出，經法醫鑑定，致命傷是頭部的鈍器傷和頸部的銳器傷，後來找到的凶器是一個鐵鎚和菜刀。

民警調查發現，死者謝某和謝某芳是姊夫與小姨子的關係。謝某芳在幫姊姊帶小孩的過程中，和姊夫謝某發生了不正當的男女關係。

據報導，姊姊同姊夫離婚後，謝某芳卻發現謝某不但不和她結婚，還和其他女子好上了。謝某芳因愛生恨，決定對謝某痛下殺手。

滕華新說：「案發後我們就去到謝某芳的住所，發現她換下來的衣服有血跡，但是當時已經找不到她了。」

報導說，殺人後，謝某芳從謝某的錢包裡拿走1000元人民幣(約154美元)，然後逃往海南。

橫縣公安局刑偵大隊教導員謝同堅說：「當我們去到海南的農場時，嫌疑人剛剛離開幾天，去到江蘇的一個縣，之後我們又繼續追蹤到江蘇。」

今年6月，橫縣警方通過最新全國人像相比對，發現廣東省吳川市一名叫李萍（化名）的女子，與1992年的命案嫌疑人謝某芳相似度極高。

6月18日，橫縣警方在廣東警方的配合下，將潛逃了28年的嫌疑人謝某芳抓獲。

隨後，在民警的押解下，謝某芳回到了當年的案發現場，對當年殺害謝某的犯罪事實供認不諱。

男子在職工宿舍內被害。(取材自南國早報)
男子在職工宿舍內被害。(取材自南國早報)
嫌疑人謝某芳。(取材自南國早報)
嫌疑人謝某芳。(取材自南國早報)

人民幣 公安 美元

上一則

護士鎖門不讓病患上廁所？ 喊冤：減少交叉感染…

下一則

香港增69確診 黃大仙東頭邨11染疫 中環私家醫生中招

延伸閱讀

亞裔空姐割喉案 墨裔凶嫌21年後落網

亞裔空姐割喉案 墨裔凶嫌21年後落網
廣西南寧公園 驚見露臀女子 心理專家：為獲知名度

廣西南寧公園 驚見露臀女子 心理專家：為獲知名度
喝農藥自殺 邯鄲男獲救踹斷民警4根肋骨

喝農藥自殺 邯鄲男獲救踹斷民警4根肋骨
阿富汗女主播遭槍殺 1個月內2記者遇害

阿富汗女主播遭槍殺 1個月內2記者遇害

熱門新聞

破壞婚姻的第三者故意向元配挑釁，該忍嗎？兩性專家與法律人士在節目上辯論，看法不盡相同。 (取材自南國今報)

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

2020-12-05 11:00
寧波的楊女士。（視頻截圖）

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

2020-12-08 12:00
美國總統川普簽署行政命令，指示擴大國內稀土開採。(美聯社)

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

2020-12-05 17:16

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

2020-12-10 09:00
廣東近日出現一場奢華婚宴。（取材自微博）

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

2020-12-09 09:00
環球時報總編輯胡錫進。取自多維新聞網

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

2020-12-06 09:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃
5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家
謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」
大選過了一個月 川普仍堅稱若只算合法選票自己大贏

大選過了一個月 川普仍堅稱若只算合法選票自己大贏
印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動

印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動