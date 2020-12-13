廣西男遇害下體被割掉 兇手竟是小姨子 逃逸28年後落網

案發現場。(取材自南國早報)

28年前，廣西南寧橫縣發生一起命案，一男子被殺害在屋內，身上沒穿衣服，且下體被割掉了。令人意想不到的是，兇手竟是死者的小姨子，而她已經不知所蹤。今年12月3日，嫌疑人謝某芳終於落網，橫縣警方武裝押解她到案發現場進行了指認。

南國早報報導，這起案件發生在1992年9月8日，當天中午橫縣那陽派出所民警接到報警，稱在橫縣那陽鄉新安三合磚廠職工宿舍裡，有一名男子遇害。

據報導，當年辦案民警滕華新表示，在事發的小平房裡面，死者謝某躺在床上，沒有穿衣服，只穿一條內褲。頭上有鈍器傷，脖子也有刀傷，下體被割掉了。

報導指出，經法醫鑑定，致命傷是頭部的鈍器傷和頸部的銳器傷，後來找到的凶器是一個鐵鎚和菜刀。

民警調查發現，死者謝某和謝某芳是姊夫與小姨子的關係。謝某芳在幫姊姊帶小孩的過程中，和姊夫謝某發生了不正當的男女關係。

據報導，姊姊同姊夫離婚後，謝某芳卻發現謝某不但不和她結婚，還和其他女子好上了。謝某芳因愛生恨，決定對謝某痛下殺手。

滕華新說：「案發後我們就去到謝某芳的住所，發現她換下來的衣服有血跡，但是當時已經找不到她了。」

報導說，殺人後，謝某芳從謝某的錢包裡拿走1000元人民幣 (約154美元 )，然後逃往海南。

橫縣公安 局刑偵大隊教導員謝同堅說：「當我們去到海南的農場時，嫌疑人剛剛離開幾天，去到江蘇的一個縣，之後我們又繼續追蹤到江蘇。」

今年6月，橫縣警方通過最新全國人像相比對，發現廣東省吳川市一名叫李萍（化名）的女子，與1992年的命案嫌疑人謝某芳相似度極高。

6月18日，橫縣警方在廣東警方的配合下，將潛逃了28年的嫌疑人謝某芳抓獲。

隨後，在民警的押解下，謝某芳回到了當年的案發現場，對當年殺害謝某的犯罪事實供認不諱。