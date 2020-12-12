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強姦女乘客丢醫院 安徽網約車主逃跑時疑跳江自殺

中國新聞組╱北京12日電
網傳女子被網約車司機強姦並刺傷後丟在黃梅縣人民醫院門口。院方工作人員稱還在核實中。（視頻截圖）
網傳女子被網約車司機強姦並刺傷後丟在黃梅縣人民醫院門口。院方工作人員稱還在核實中。（視頻截圖）

湖北省黃梅縣公安局近日發布警情通報，安徽一名私家網約車主將車開至偏僻處，持刀砍傷女乘客並強姦，後在黃梅縣人民醫院大門前將女乘客推下車，逃離過程中疑似跳江自殺。

平安黃梅報導，據通報，黃梅縣公安局接群眾報警稱：在黃梅縣某醫院門前，有人將一受傷女子推下車後，駕車離開現場。接警後，黃梅縣公安局刑偵大隊、黃梅派出所民警迅速趕到現場處置。

經調查，安徽省宿松縣一吳姓私家網約車主(男，35歲，安徽省宿松縣人)駕車送在宿松縣城工作的張姓女乘客(30歲，湖北省大冶市人)回家，行駛過程中，吳男將車開至宿松縣境內一偏僻處，持刀將張女砍傷並強姦。

之後，犯罪嫌疑人吳男駕車將張女帶至黃梅縣某醫院大門前，將她推下車並駕車逃離。

目前，受害人已脫離生命危險。犯罪嫌疑人在逃跑過程中疑似跳江自殺，案件正在進步偵辦之中。

網傳細節稱，「受害人被黑車司機強姦，並且身上有幾十處刀傷，之後，黑車司機將女子丟在黃梅縣人民醫院門口。」

對此，黃梅縣公安局一工作人員回應，「是的，是的，是真的。」

瀟湘晨報報導，黃梅縣人民醫院一名工作人員表示，關於受傷女子的情況，「不清楚，需要進一步了解情況。」

黃梅縣公安局證實發生網約車車主砍傷並強姦女乘客後疑似跳江自殺案件。（視頻截圖）
黃梅縣公安局證實發生網約車車主砍傷並強姦女乘客後疑似跳江自殺案件。（視頻截圖）

公安 網約車

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