強姦女乘客丢醫院 安徽網約車主逃跑時疑跳江自殺

網傳女子被網約車司機強姦並刺傷後丟在黃梅縣人民醫院門口。院方工作人員稱還在核實中。（視頻截圖）

湖北省黃梅縣公安 局近日發布警情通報，安徽一名私家網約車 主將車開至偏僻處，持刀砍傷女乘客並強姦，後在黃梅縣人民醫院大門前將女乘客推下車，逃離過程中疑似跳江自殺。

平安黃梅報導，據通報，黃梅縣公安局接群眾報警稱：在黃梅縣某醫院門前，有人將一受傷女子推下車後，駕車離開現場。接警後，黃梅縣公安局刑偵大隊、黃梅派出所民警迅速趕到現場處置。

經調查，安徽省宿松縣一吳姓私家網約車主(男，35歲，安徽省宿松縣人)駕車送在宿松縣城工作的張姓女乘客(30歲，湖北省大冶市人)回家，行駛過程中，吳男將車開至宿松縣境內一偏僻處，持刀將張女砍傷並強姦。

之後，犯罪嫌疑人吳男駕車將張女帶至黃梅縣某醫院大門前，將她推下車並駕車逃離。

目前，受害人已脫離生命危險。犯罪嫌疑人在逃跑過程中疑似跳江自殺，案件正在進步偵辦之中。

網傳細節稱，「受害人被黑車司機強姦，並且身上有幾十處刀傷，之後，黑車司機將女子丟在黃梅縣人民醫院門口。」

對此，黃梅縣公安局一工作人員回應，「是的，是的，是真的。」

瀟湘晨報報導，黃梅縣人民醫院一名工作人員表示，關於受傷女子的情況，「不清楚，需要進一步了解情況。」